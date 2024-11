Apre a Milano la prima boutique dedicata a RIVA

L’elegante design senza tempo di ispirazione nautica incontra l’arte contemporanea in un nuovo spazio esclusivo: Riva, la prima Riva Boutique negli spazi della Galleria Deodato Arte. Questa Galleria d’Arte è leader in Italia e punto di riferimento internazionale per la Pop e la Street Art, che espone i più rinomati artisti internazionali contemporanei, tra i quali Banksy, Jeff Koons, Mr. Brainwash e David LaChapelle.

L’esclusivo store è stato inaugurato pochi giorni fa (via Nerino 2 – Milano) e gli appassionati troveranno l’intera collezione della Riva Boutique. Inoltre, potranno toccare con mano l’essenza della qualità e dello stile inconfondibile che caratterizza il brand, dai capi d’abbigliamento agli accessori, dagli oggetti da collezione ai complementi di arredo di rara bellezza.

Tra gli oggetti esposti e in vendita, anche i prodotti nati da prestigiose collaborazioni, come la collezione tessile Riva by Frette, i nuovi modellini dei celebri motoscafi in legno Riva Florida e Riva Junior realizzati da Kiade, i due libri opera d’arte nati in occasione dei 60 anni dell’Aquarama ed editi da Assouline, e gli innovativi altoparlanti nati dalla partnership con Bang&Olufsen, progettati per offrire una qualità acustica impareggiabile anche in mare.

Oltre alla collezione Riva Boutique, gli ospiti avranno la possibilità di acquistare opere d’arte realizzate dagli artisti di Deodato Arte, rendendo così ancora più unico l’incontro tra il design nautico e l’arte contemporanea.

La Riva Boutique rimarrà aperta sino al 31 gennaio 2025 e ospiterà una serie di eventi esclusivi, tra cui la presentazione dei modellini in scala delle barche Riva (21 novembre) e una serata dedicata ai libri (5 dicembre). Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito Riva Boutique.