L’Arte del Ricevere: i Bar Cabinet di Giorgetti

I bar cabinet firmati Giorgetti sono un raffinato esempio di design multifunzionale, pensato per coniugare estetica ed efficienza. Con una qualità artigianale d’eccellenza, si adattano con stile a qualsiasi ambiente, rispondendo con dinamismo alle esigenze della vita moderna.

Ideali per arricchire lo spazio domestico, diventano un elemento centrale, integrandosi armoniosamente con il resto dell’arredo. La loro funzione pratica si unisce a un’estetica che comunica stile e personalità, rendendoli perfetti per conservare bottiglie rare e accessori per la mixology.

HIKARI, bar cabinet Design by HBA-Hirsch Bedner Associates, 2024

Volumi e trasparenze, giochi di luci, ombre e prospettive caratterizzano il bar cabinet HIKARI disegnato da HBA, leader nell’hospitality design dal 1965.

Un progetto all’insegna della versatilità, che combina funzione contenitiva ed espositiva, nonché un vero e proprio cabinet of curiositiesper mettere in mostra collezioni, oggetti cari, sculture preziose e bottiglie pregiate.

La leggera struttura in metallo ha un’anta in frassino a sinistra, con maniglia in alluminio e ripiani in vetro fumé retroilluminati a LED. A destra, un cassetto e un volume aperto con base in pelle, per custodire i propri accessori per la mixology.

SHIBUSA, mobile contenitore Design Mauro Lipparini, 2022

SHIBUSA è un compagno distinto ed elegante che guarda verso il futuro dell’abitare, richiamando il sempre più presente rituale che accompagna la preparazione di un cocktail e la convivialità degli spazi domestici.

Pieni e vuoti, luci ed ombre, trasparenze per mostrare e volumi chiusi per proteggere, sono il lessico alla base del progetto che crea un dialogo tra estremo Oriente ed Occidente, fatto di echi geometrici.

Un mobile ricco nei dettagli e frutto di una complessa ricerca costruttiva: dalla definizione del raggio di curvatura del profilo di alluminio, alle ante in vetro curvato di spessore molto ridotto inserite nella struttura.

HOST, bar cabinet e carrello Design Adam D. Tihany, 2020

HOST è un progetto evocativo, un oggetto del desiderio che richiama gli anni 50, le atmosfere dei club newyorkesi, il rituale che accompagna la preparazione dei cocktail, ma anche l’immagine borghese delle più̀ affascinati dimore europee.

Il cabinet fornito di un carrello, da utilizzare anche separatamente, è un elemento leggero e versatile che si adatta perfettamente alla zona living o alla sala da pranzo, per diventare un compagno elegante dei momenti conviviali.

KIRI, mobile contenitore Design by Setsu & Shinobu Ito, 2020

KIRI porta nella vita contemporanea il fascino delle antiche usanze giapponesi. Nella tradizione orientale, infatti, alla nascita di ogni figlia femmina veniva piantato un albero di Kiri e, in occasione del suo matrimonio, veniva trasformato in una preziosa madia che avrebbe accompagnato la sposa nella nuova vita.

Un bar cabinet dalle forme scultoree, con due ante attrezzate di vani portabottiglie e portabicchieri che svela, alla luce seducente del sistema a Led, una serie di cassetti e ripiani interni rifiniti artigianalmente in pelle.

CHARLOTTE, mobile contenitore Design by Carlo Colombo, 2018

Caratterizzato da un sistema di ante che crea un motivo decorativo rigoroso, CHARLOTTE è un progetto di pura ispirazione architettonica. Questa collezione di mobili contenitori è disponibile in due dimensioni e diverse configurazioni interne, offrendo numerose possibilità di personalizzazione per ottimizzare la funzionalità.

La struttura è realizzata in massiccio di noce Canaletto, mentre le ante sono impreziosite da una filettatura lavorata con maestria dagli artigiani Giorgetti.

MOORE, mobile contenitore Design by Roberto Lazzeroni, 2025-2016

MOORE è il mobile contenitore firmato da Roberto Lazzeroni, un capolavoro di ebanisteria che unisce linee morbide e pulite al rinomato savoir-faire artigianale di Giorgetti.

Disponibile in due altezze per adattarsi a diverse esigenze di arredo e stile, Moore è un mobile gioiello pensato per custodire utensili per la mixology e bottiglie preziose. Le ante sono realizzate in noce Canaletto mentre la superficie superiore è disponibile in marmo nelle varianti o oppure in Mogano Sapelli pommelé.