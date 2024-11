Creme anti-age per il viso: a quali ingredienti dare la precedenza

La crema anti-age giusta va scelta in base agli ingredienti presenti nella formulazione. Determinate sostanze, infatti, aiutano a migliorare lucentezza e radiosità dell’incarnato, rendendo il viso fresco e riposato. La ricerca scientifica sui temi delle rughe d’espressione e delle discromie cutanee continua a fare passi da gigante e oggi sappiamo che attraverso l’uso costante di prodotti ad hoc è possibile ottenere risultati superiori ad ogni aspettativa.

Dare la priorità ai cosmetici di qualità e alle aziende che fanno ricerca

Se l’obiettivo è invecchiare bene e ridurre il più possibile gli inestetismi della pelle, è fondamentale prediligere prodotti di qualità, realizzati con gli ingredienti di cui la nostra cute ha bisogno. Chiaramente, ogni tipologia di pelle è diversa e ogni persona necessita di sostanze differenti, su cui la scienza ci ha aiutato a far luce. Redcare conosce bene le necessità dei propri clienti e, per questo motivo, ha deciso di proporre una selezione di prodotti in grado di giovare realmente alla salute delle persone.

Per consentire ad ognuno di scegliere ciò che meglio si addice alle proprie esigenze, Redcare ha deciso di realizzare una guida ricca di articoli informativi, che possa aiutare a far luce circa le caratteristiche e il funzionamento di ciascun ingrediente. Che si tratti di allergie, malattie stagionali, disturbi del sonno, pelli secche o carenze nutrizionali specifiche, l’azienda ha deciso di informare e consigliare al meglio i propri clienti. Ogni guida è facile da leggere e pensata per illustrare cause, sintomi e possibili trattamenti delle più disparate patologie. Inoltre, offre consigli utili circa l’uso sicuro e corretto dei vari farmaci e integratori. Insomma, parliamo di una panoramica a 360 gradi, consultabile in qualsiasi momento, allo scopo di tenersi aggiornati circa le sostanze utilizzate in farmaceutica e nutraceutica e le loro principali applicazioni.

Gli ingredienti più efficaci presenti nelle creme anti-age

L’uso costante di cosmetici ad hoc come una crema anti-age di buona qualità, specifica per quella tipologia di pelle, può garantire risultati soddisfacenti nella lotta alle imperfezioni e agli inestetismi. Nel corso del tempo, alcuni principi attivi si sono rivelati più efficaci di altri. Tra questi spicca l’acido tranexamico, fondamentale per evitare le discromie. Questa sostanza agisce direttamente sul melasma, condizione che innesca la formazione delle antiestetiche macchie scure. Il melasma è legato all’eccessiva concentrazione di melanina in determinate aree del viso e del corpo e può causare macchie più o meno visibili. Un’altra sostanza che ha dimostrato un’efficacia superiore alla norma è la Vitamina C.

L’acido ascorbico è un potente antiossidante, supporta la rigenerazione cellulare e può aiutare a schiarire e a levigare la pelle. Anche l’estratto di liquirizia vanta interessanti proprietà antinfiammatorie e antirughe, in virtù dell’elevato contenuto di polifenoli. Direttamente dall’Asia, invece, arriva il fungo shiitake, ricco di polisaccaridi e beta-glucani con proprietà stimolanti e rivitalizzanti, in grado di aiutare i fibroblasti a produrre collagene. La cute acquisisce volume ed elasticità, risulta più radiosa, lucida e tesa. La vitamina B3, infine, aiuta a rigenerare la barriera cutanea, contribuisce a trattenere più umidità e vanta spiccate proprietà anti-infiammatorie e sebo-normalizzanti. Insomma, le alternative per chi sogna una pelle giovane e tonica non mancano. Provare per credere!