Moiré Gallery Milano presenta “Sinuosa” con le creazioni di Zhao Zihan

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte e concept store, in occasione delle celebrazioni del Capodanno cinese, presenta le creazioni di Zhao Zihan dal titolo “Sinuosa”, un omaggio alla cifra stilistica dell’artista caratterizzata da linee curve e morbide e all’andamento tipicamente sinuoso del serpente, segno che dominerà il 2025 secondo l’oroscopo cinese. La mostra sarà ospitata fino al 31 marzo 2025, nella galleria in Via Borgospesso 18.

Tavolino e sgabello della serie ‘Free Growing’, ovvero crescita libera. La “de-funzionalità” proposta in questa serie è una riflessione sulla società moderna, così votata alla comodità da essere diventata chiusa e incapace di evolversi e crescere. In antichità, invece, gli uomini imparavano a adattarsi e a sopravvivere, attingendo agli strumenti che la natura forniva loro: legna, foglie, cortecce e terra per difendersi, per cacciare, per scaldarsi e per creare rifugi.

In questo senso, il tavolino e lo sgabello sono progettati per imitare la forma delle foglie delle piante. Possono oscillare, essere instabili, quasi venir meno alla loro funzione, per dare un senso di dis-comfort al fruitore e sollecitare il suo spirito di adattamento e dunque di crescita. Visivamente ispirati alla tradizionale pittura a inchiostro cinese, i cambiamenti casuali in bianco e nero durante il processo di produzione sono diventati il tema cromatico di questa serie. Tavolino e sgabello sono realizzati in PETG, poliestere termoplastico, con stampa 3D.

Nubi Chair della serie ‘Ink Line’, una seduta dalla forma organica con una superficie curva e liscia che si adatta al corpo umano. La serie ‘Linea d’Inchiostro’ si ispira ai tradizionali dipinti cinesi a inchiostro, riflettendo la ricchezza delle variazioni create dalla messa a fuoco l’intensità, dal peso, dalla leggerezza e dalla chiarezza della china. L’opera è realizzata con stampa 3D in materiale di resina, fuso in strati di linee intrecciate. Come le linee tracciate da un pennello immerso nell’inchiostro, le tonalità di inchiostro e lavaggio sono le variabili nel processo di produzione, rendendo ogni pezzo unico.

Jellyfish Lamp, una lampada la cui superficie curva richiama la forma di una medusa, consentendo alla luce di sprigionarsi attraverso giochi di sovrapposizioni verticali. La lampada Medusa è realizzata in uno speciale materiale composito PLA, ovvero acido polilattico, un’innovativa bioplastica derivata dalla trasformazione degli zuccheri presenti in mais, barbabietola, canna da zucchero e altri materiali naturali e rinnovabili e non dal petrolio, a differenza della plastica tradizionale. Questo materiale fa sì che il prodotto possa essere facilmente riciclato e degradato in futuro.

Contenitore Sconosciuto o Vaso dell’Umore. Quest’opera, realizzata con stampa 3D in resina epossidica in un bellissimo blu sfumato, simboleggia un invito a svuotare il nostro cuore e cervello da emozioni e pensieri troppo pesanti, troppo ingombranti: «è tempo di svuotarsi per fare entrare cose migliori», sottolinea Zhao Zihan. Il vaso – contenitore è progettato lasciando la suggestione del vuoto, con linee morbide ed elicoidali e con trasparenze sfumate per esaltarne leggerezza, grazia e levità.

Vaso Simula, realizzato attraverso stampa 3D in bioplastica PLA. Questo vaso dal colore nero, profondo e materico, modellato attraverso la scultura digitale, presenta una bocca strettissima che permette di accogliere un solo fiore, bellezza solitaria. Un messaggio che porta con sé il senso dell’attenzione, della minuziosa selezione e dell’elogio della solitudine come momento di riflessione, equilibrio e contemplazione.

A fare da cornice alle opere di Zhao Zihan, Moiré Gallery Milano, una vera e propria stanza delle meraviglie nel cuore del Quadrilatero di Milano, al cui interno è possibile trovare oggetti d’antiquariato e modernariato, opere d’arte, gioielli, pezzi di design, arte della tavola, capi e accessori d’abbigliamento di label di nicchia, libri da collezione e molto altro: un universo di proposte uniche e introvabili.