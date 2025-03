Evok Collection inaugura l’Hotel Brach Madrid firmato da Philippe Starck

Il gruppo alberghiero francese Evok Collection apre il suo secondo hotel fuori dai suoi confini: dopo il successo con l’apertura del Nolinski Venezia, avvenuta nel 2023, la sua collezione si arricchisce di un nuovo hotel nella città di Madrid, situato sulla Gran Via, una delle strade più vibranti della città dove giorno e notte boutique, cocktail bar, caffè, teatri e cinema ne animano il cuore. Così come il Brach Paris, anche il Brach Madrid è stato progettato da Philippe Starck, uno dei designer più illustri nel panorama architettonico e artistico contemporaneo.

Elegante e affascinante con la sua facciata in pietra bianca, il Brach Madrid si trova in uno dei quartieri dove si ergono le più belle dimore: vetrina dell’arte architettonica del periodo tra le due guerre, la Gran Via offre ai visitatori una varietà di stili tanto eclettici quanto maestosi. Non a caso, è conosciuta come la Broadway madrilena.

Costruito tra il 1919 e il 1922 dall’architetto Jerónimo Pedro Mathet Rodriguez, al numero 20 della via, l’edificio di sette piani con belvedere fu eretto su un terreno ricco di storia francese. La struttura è situata dove un tempo si trovava il Palacio de Masserano, il palazzo in cui Victor Hugo visse tra il 1811 e il 1812. L’edificio ha ospitato anche inquilini illustri, come la famiglia Alfonsos, fotoreporter i cui laboratori hanno avuto sede ivi dal 1939 al 1990.

La facciata è sobria ed elegante, risparmiata dall’usura del tempo e caratterizzata da alte finestre ornate da balconi. Non passa inosservata l’imponente scalinata in ferro battuto che si fonde perfettamente con l’arredamento scelto da Starck. Ispirandosi alla sua visione degli anni ’20 e ’30, il designer ritiene che ogni spazio riveli una forma di nostalgia moderna, mentre ogni materiale e oggetto esprime la contrastante anima

spagnola. L’atrio interamente pavimentato in terracotta incontra la rusticità dei soffitti del ristorante in cuoio intrecciato, che si contrappone alla raffinatezza della vetrina-galleria d’arte.

“Madrid è una città singolare e contraddittoria. Segnata da 36 anni di franchismo, è passata da un estremo all’altro, dalla dittatura fascista alla Movida”, commenta Philippe Starck. “Per il Brach Madrid ho voluto catturare lo spirito inespresso della poesia spagnola, una forma di nostalgia moderna che non guarda mai al passato. Quest’opera di narrazione e memoria, nata dalla mia grande sensibilità nel comprendere l’anima spagnola, mi ha particolarmente invogliato ad inserirla nell’edificio che un tempo ospitava il famoso studio di Alfonso. Al Brach Madrid ho creato un tessuto ricco che le persone ameranno ripercorrere più volte; nuovi dettagli come tante attenzioni, sussurri che raccontano ricordi sepolti.”, aggiunge.

Il ristorante, il bar, la pasticceria, le 57 camere di cui 3 suite e la spa, chiamata La Capsule, sono stati disegnati da Starck grazie alla sua immaginazione sensibile e romantica, che gli ha permesso di ricreare il soffio di una vita, di ricordi e di luoghi, concretizzandoli nella materia come se fossero sempre esistiti. In questo modo, tutto è una memoria poetica tra polarità opposte che, anziché scontrarsi, si fondono nell’unità indefinibile e magnetica del Brach, lo spirito di un luogo a cui torniamo all’infinito perché ci è tanto caro e ci si sente amati, in quanto trasmette emozioni in ogni suo angolo.

È soprattutto nelle camere che ci si sente attratti dalla moltitudine di dettagli e oggetti presenti. Il loro eclettismo non è frutto del caso, ma di una scelta del cuore: si vuole dare un’impressione di intimità e gli oggetti lasciati per decorazione e i graffiti sui muri sono tutte tracce delle vite e delle presenze passate che hanno abitato i luoghi. In ogni stanza, di fronte al letto vi è un armadio-scaffale che rappresenta un ingresso nei pensieri e nei ricordi del protagonista immaginario: ogni elemento, che sia un soprammobile o una foto, offre un indizio biografico. Sta poi a ciascuno giocare con la propria immaginazione. È questo il gioco mentale che Philippe Starck propone in ogni camera.

L’artista afferma di aver creato delle camere “ricche di sentimenti. Le pareti non mostrano la pelle di shagreen, ma la storia, le piccole scarificazioni, i piccoli dettagli. Un’esperienza assolutamente emozionante”.

Le tonalità mogano dei rivestimenti in legno, il cuoio spesso a impunture delle testiere, le ceramiche e i panieri conferiscono alle stanze la morbidezza e il calore di un sole al tramonto che sfiora le terre iberiche. Qualche tocco di rosa acceso o di arancione su nappe e passamanerie evoca l’esuberanza delle chaquetillas e la vitalità delle danze spagnole. Il bagno, invece, risulta elegante grazie al suo pavimento in breccia, una roccia preziosa, e la sua bellezza risiede nella singolare e imponente presenza di uno specchio con una cornice in smalto verde.

A proposito di quest’ultimo, Starck ha commentato: “Ho immaginato questo specchio come modellato dalla mano destra del signore di cui sto immaginando la storia e che ha voluto realizzare lo specchio che sua moglie avrebbe sognato di avere e nel quale lei non si è mai specchiata. Ha preso dell’argilla pensando a lei e, con quello spirito femminile e barocco, ha creato la cosa più emozionante del mondo”.

Per quanto riguarda il ristorante, entrandovi è possibile immaginare personaggi del calibro e dell’epoca di Salvador Dalí, Luis Buñuel e Federico García Lorca seduti a riscrivere il mondo come poeti in un’atmosfera ripresa dei grandi caffè, la mecca della libertà intellettuale e artistica, luoghi che rimandando a realtà del passato. Pareti rivestite in mogano, soffitti in cuoio intrecciato, colonne rivestite in piastrelle di terracotta smaltata, spessi tendaggi intessuti nei toni del beige, poltrone in pelle naturale, doppi paralumi per smorzare la luce: ogni materiale conferisce al luogo l’essenza timeless. Durante il giorno, è il luogo adatto per rilassarsi e godere della leggera penombra e della frescura; la sera, ad attirare è la convivialità e il fascino della cucina aperta e condivisa, caratterizzata da un piano d’appoggio rivestito di elementi di legno ad incastro scolpiti dal designer Patrick Kim-Gustafson. In alto, si trova il grande affresco di Ara Starck, la cui forza ipnotica è simile a quella della danza delle fiamme.

Nascosta nel ristorante, la Sala da pranzo si rivela come un rifugio fuori dal tempo dove l’intimità raggiunge la sua massima espressione. Riservata a pochi privilegiati, invita a un’esperienza unica, dove ogni istante sospeso in quest’atmosfera particolare diventa una poesia da gustare, lontano da occhi indiscreti.

Ideato dallo Chef Adam Bentalha, il menu sprigiona sapori mediterranei con un tocco di Oriente e di convivialità. I suoi piatti riuniscono i sapori di paesi soleggiati e rappresentano un’estensione naturale della cucina spagnola, che si basa sulla condivisione. I classici piatti del Brach Paris sono presenti anche a Madrid, ma al menu è stato aggiunto un tocco spagnolo, con qualche cenno ad alcune pietanze tipiche del posto, come il tonno rosso, il manzo galiziano e, naturalmente, il prosciutto Bellota. Brach Madrid integra un elemento forte della cultura culinaria spagnola: l’arte del fuoco e della cottura alla plancia: grazie a un vero forno a legna in cucina, è possibile grigliare grandi pezzi di carne da condividere e preparare piatti da gustare in compagnia.

A non mancare è, naturalmente, un’area dove rilassarsi o divertirsi davanti a un cocktail. Il bar s’ispira a quelli della campagna spagnola, grazie alla presenza di grandi recipienti in vetro avvolti da paglia intrecciata, la cui forma ricorda le bottiglie a palloncino in cui invecchiano i vini catalani come il rancio. Questi, allineati sopra il bancone e dotati di piccoli rubinetti, aggiungono una dimensione scherzosa e folcloristica al servizio dei drink. Questa semplicità contrasta con il gioco di specchi sofisticati che fanno brillare la cristalleria, le bottiglie e i palati degli ospiti.

Denominata La Capsule, la spa appare come un rifugio intimo, un luogo di trasformazione e di esplorazione di sé di 400m2. Il bianco puro degli arredi e degli spazi, impreziosito dall’oro, si apre come una pagina bianca per il corpo e la mente alla ricerca del benessere. “Se la gravità è molto presente in tutto l’hotel, in particolare attraverso la scelta di materiali come il legno o la terracotta, ho immaginato La Capsule come una nuvola, uno spazio immacolato, immateriale e fluttuante. In assenza di gravità, la relatività cambia e il peso del corpo svanisce a favore del puro spirito.”, spiega Starck.

Oltre ad una piscina di 20m, è possibile usufruire di attività come sessioni di mindful movement, fitness coaching, camera iperbarica ad ossigeno, bagno di ghiaccio, sauna a infrarossi, bagno turco, bagno galleggiante, recovery room, massaggi (cupping, Tui Na, Chi Nei Tsang).

Le tecnologie più avanzate si combinano con il meglio delle pratiche olistiche tradizionali per favorire la rinascita della mente e del corpo. I marchi My Blend e Clarins offrono trattamenti per viso e corpo, e i loro protocolli coniugano competenze manuali e tecnologie di bellezza (elettrostimolazione, fotobiomodulazione a LED e crioterapia).

E ancora, la piccola boutique pasticciera è dotata di un’ispirazione vintage e sorge nel cuore del ristorante Brach per soddisfare a tutte le ore le voglie dei più golosi. Da asporto o da mangiare, le creazioni e i dessert dello Chef pasticcere sono deliziosi assaggi dell’art de vivre alla francese. Dietro la vetrina, torte di fragole, crostate di meringa al limone, Paris-Brest, Opéra, éclair, flan cremosi… tutti i deliziosi dessert della gastronomia francese sono in mostra per essere ammirati e assaggiati da tutti.A seconda della stagione, le crostate di frutta si colorano con le arance baciate dal sole, il fiore all’occhiello dell’Andalusia. Alcuni dolci rendono omaggio ai gusti più amati della Spagna, come la mandorla e il miele, mentre altri, come il turrón, sono reinterpretati dallo chef pasticcere.