Wyler Vetta in collaborazione con la leggendaria Coppa Milano-Sanremo

Wyler Vetta prosegue con passione la sua prestigiosa collaborazione con la leggendaria Coppa Milano-Sanremo, uno degli eventi automobilistici più iconici e storici al mondo, che nel 2025 celebra il suo ritorno all’Autodromo Nazionale di Monza.

Per il terzo anno consecutivo, Wyler Vetta si conferma sponsor della manifestazione, unendo la propria tradizione orologiera alla velocità e all’eleganza delle quattro ruote. A testimonianza di questa sinergia, la Maison Wyler Vetta presenta una nuova edizione limitata del celebre Jumbostar Crono, in tiratura esclusiva di soli 100 esemplari numerati, pensata per celebrare la storica corsa.

“Siamo profondamente orgogliosi di continuare il nostro cammino accanto a una manifestazione che incarna la passione, e l’eleganza, valori che condividiamo con la nostra filosofia orologiera. La nostra lunga tradizione nel mondo degli orologi si intreccia da sempre con l’interesse per il mondo automobilistico. Le edizioni precedenti della nostra collezione, ispirate a questa gara, sono state accolte con entusiasmo da collezionisti e appassionati di orologi e automobili, affascinati dal connubio tra passato, presente e futuro che anima le nostre creazioni e l’evento stesso”, afferma Beppe Ambrosini, partner e senior advisor di Wyler Vetta.

Il Jumbostar Crono Milano-Sanremo, rigorosamente Swiss Made, si distingue per la sua cassa in acciaio satinato dal diametro di 40 mm e uno spessore totale di 12,6 mm (compreso il vetro). La corona per la regolazione di ore e minuti si trova a ore 3, mentre a ore 10 si posiziona la caratteristica corona che aziona il rehaut girevole graduato, contrassegnato da indici e numeri arabi.

Il quadrante, nella sofisticata tonalità British Green, richiama l’iconico stile delle automobili d’epoca e ospita una scala tachimetrica con numeri arabi su uno sfondo metallic gold. Le ore sono scandite da indici generosi, arricchiti con SuperLuminova per una visibilità ottimale, così come le lancette di ore e minuti. Un tocco distintivo è dato dalla lancetta dei secondi, dal colore rosso acceso.

I contatori del cronografo, posizionati rispettivamente a ore 3 e 9, sono decorati in metallic gold, segnando rispettivamente i secondi e i minuti. A ore 6, un simbolo dedicato alla Coppa Milano-Sanremo riproduce due coupé d’epoca degli anni ’30, in rosso e verde, con un design aerodinamico e slanciato. Il logo Wyler Vetta, a ore 12, completa il quadrante.

Il vetro zaffiro bombato antiriflesso, che protegge la cassa, esalta ulteriormente il look retrò dell’orologio, rendendolo un vero e proprio omaggio al mondo dei gentlemen driver.

Al cuore del Jumbostar Crono Milano-Sanremo pulsa il calibro automatico ETA 2894, che vibra a 28.800 alternanze/ora e garantisce una riserva di carica di 42 ore. Il fondello, a vite, reca il numero progressivo dell’edizione limitata, il logo Wyler Vetta e la grafica esclusiva della XVI Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo, con i profili stilizzati delle automobili d’epoca. Impermeabile fino a 100 metri, il Jumbostar Crono è un orologio pensato per resistere nel tempo, proprio come la corsa che celebra.

Il cinturino, in pelle Mohawk marrone chiaro, completa il look retrò, evocando lo spirito dei piloti d’altri tempi coniugando la tradizione orologiera e il fascino della competizione automobilistica.