Atlas Concorde alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Eleganza, cinema e design tornano a intrecciarsi nella cornice più glamour dell’estate veneziana. Atlas Concorde e Atlas Plan, il brand dedicato alle grandi lastre per gli elementi di arredo, sono partner ufficiali di Joydis e de La Terrazza in occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nel cuore pulsante del Lido, l’iconica Terrazza dell’Hotel Excelsior si conferma vetrina d’eccezione per il design contemporaneo, trasformandosi in un vero e proprio palco sospeso tra passato e futuro, in cui la materia si fa cultura e visione.

Affacciato sulla laguna, l’Hotel Excelsior, inaugurato nel 1908, non è solo uno degli hotel più affascinanti della città, ma anche un pezzo di storia veneziana da sempre legato all’origine e all’identità della Mostra del Cinema.

È qui che nasce “La Terrazza by Atlas Concorde”, uno spazio esclusivo firmato dallo studio Park e pensato come punto d’incontro per registi, attori, creativi e professionisti del cinema. Un luogo che fonde design e lifestyle, dando forma a esperienze uniche all’insegna dell’arte e dell’ospitalità.

Dal 27 agosto al 6 settembre, durante i giorni della Mostra, La Terrazza, situata nell’Hotel Excelsior, si trasforma in allestimento site-specific che rende omaggio alla bellezza dell’architettura italiana e alla sua influenza visiva sul cinema d’autore. Le superfici ceramiche firmate Atlas Concorde e Atlas Plan – nelle sofisticate finiture Taj Mahal e Sky Stone – diventano protagoniste di una narrazione materica in cui ogni dettaglio è pensato come parte di un fondale scenografico.

L’allestimento, ispirato ai principi di armonia, simmetria ed equilibrio tipici dei palazzi storici italiani, crea un palcoscenico che celebra il bien vivre, in cui il design racconta la materia: un dialogo continuo tra estetica e funzione, passato e presente, arte e quotidianità.

Insieme ad Atlas Concorde, altre eccellenze italiane nel mondo del design: le iconiche lampade Takku di Artemide, che aggiungono intimità e suggestione con le loro sfumature nere; la cucina Modulnova, che coniuga con eleganza funzionalità ed estetica; e le sedute e divani di Fast, simbolo di comfort e ricercatezza contemporanea.

Il risultato è un ambiente dal fascino senza tempo, in cui ogni elemento è curato nei minimi dettagli per regalare agli ospiti un’esperienza che va oltre l’evento: un vero e proprio viaggio sensoriale tra design, cultura e cinema.

In un contesto così ricco di charme, Atlas Concorde e Atlas Plan non solo firmano uno spazio architettonico, ma danno vita a un luogo di relazioni e ispirazioni, dove il design diventa veicolo di emozioni, contribuendo ad arricchire la dimensione culturale e sociale del Festival.

Un appuntamento che celebra ancora una volta la capacità del made in Italy di interpretare il presente con eleganza, visione e stile.