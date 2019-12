Il nuovo lusso del Quellenhof Luxury Resort Lazise

Sulla sponda orientale del Lago di Garda, e precisamente nella storica città di Lazise, sorge il Quellenhof Luxury Resort Lazise. Il nuovo lussuoso resort a 5 stelle, a due passi da Verona, offre accoglienza altoatesina e dolce vita mediterranea. La famiglia altoatesina Dorfer, che gestisce già il famoso Quellenhof Luxury Resort Passeier in Alto Adige, ha deciso di portare la tipica ospitalità altoatesina in un paradiso mediterraneo come il Lago di Garda, inaugurando a Lazise il nuovo lussuoso resort progettato dagli architetti sudtirolesi Stephan Marx e Elke Ladurner.