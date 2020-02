Acca Kappa apre a Milano la sua boutique esclusiva

Sono passati 150 anni da quando Acca Kappa ha aperto i battenti nel cuore di Treviso. L’azienda, fondata nel 1869 dalla famiglia Krull, nel corso del tempo ha saputo conquistare il mondo: da Londra a Berlino, da Mosca ad Hong Kong e Tokyo, Kuala Lampur, Singapore, Bangkok, Manila, Taipei e Seoul. La sua mission è da sempre il grande rispetto per la tradizione, attenzione ai dettagli e ai materiali, amore e dedizione per la bellezza e il benessere. Capacità di tradurre i valori della più raffinata artigianalità italiana in creazioni contemporanee e senza tempo.