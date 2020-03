Sky Arte, tutta la programmazione disponibile in streaming

In queste settimane di stop forzato, aderendo alla campagna #iorestoacasa, del Sky Arte offre a tutti, gratuitamente, il meglio del suo palinsesto televisivo, trasmesso in streaming su arte.sky.it/diretta e sulla IGTV a partire dal 25 marzo.

Una grande opportunità per circondarsi delle meraviglie del patrimonio culturale italiano e internazionale, e lasciarsi conquistare da interessanti film d’arte.

I programmi in streaming rilasciati gratuitamente da Sky Arte

Un vero e proprio #IngressoLibero nei migliori programmi in onda su Sky Arte per ricordare e celebrare le inestimabili bellezze ‒ paesaggistiche, architettoniche, naturali ‒ che costellano il panorama nostrano e globale. Tra i molti titoli fruibili in streaming le serie Sette Meraviglie, dedicata ai simboli artistici del territorio italiano, Musei, incentrata sui preziosi tesori custoditi dalle sedi museali del Belpaese, Italian Season e Italie Invisibili, emozionanti percorsi al confine tra storia ed eccellenza.

Tra i grandi film d’arte, invece, non mancano gli approfondimenti su Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto, maestri della pittura e dello stile. Anche la musica giocherà un ruolo chiave nel palinsesto proposto in streaming, con gli episodi della serie 33 Giri Italian Masters, sulle note, fra gli altri, di Enzo Jannacci, Fabrizio De André e Vasco Rossi, fino alle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo e di Franco Battiato all’HangarBicocca di Milano.

Qui il link per vedere lo streaming.