Tintoretto: tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulle sue opere

Jacopo Robusti, meglio noto a tutti col suo nome d’arte Tintoretto, è stato uno dei principali pittori del Rinascimento italiano. L’artista è particolarmente noto per le sue tele dai temi principalmente religiosi e storici nonché per i suoi ritratti.

Jacopo Tintoretto

Gli inizi. Sin dalla nascita Jacopo Tintoretto si avvicina alla pittura grazie al padre che era un tintore di panni. Il nome che tutti oggi conosciamo “Tintoretto” deriva infatti proprio da qui. Fu il padre stesso a incoraggiarlo vedendolo destreggiarsi tra i colori e fu proprio lui che lo spinse nella bottega di Tiziano.

Lo stile. Tintoretto fu un grande ammiratore sia di Tiziano, il suo maestro, sia di Michelangelo. Pare, addirittura, che sulla parete del suo studio vi fosse scritto “Il disegno di Michelangelo e il colore di Tiziano”. Nonostante la sua ammirazione per i due grandi pittori, il suo stile fu molto lontano da entrambi. Durante i suoi primi anni si avvicinò molto allo stile del periodo, il Manierismo. Anticipatore del periodo Barocco questo stile si caratterizzava per una drammaticità esasperata, per le pose delle figure umane forzate e per il forte uso del chiaroscuro. Tutte le sue opere, dunque, avevano queste caratteristiche alle quali si aggiunge anche l’utilizzo della prospettiva a volte talmente esasperato da far sembrare innaturale la profondità.

I ritratti. Dopo il suo maestro Tiziano, Tintoretto fu il miglior ritrattista veneziano della sua epoca. Il ritratto non solo fu la maggior fonte di guadagno per l’artista ma anche il suo miglior modo per farsi conoscere. Tra i suoi ritratti spiccano quello del doge Girolamo Priuli, capo di stato della repubblica di Venezia, la famosa cortigiana Veronica Franco e perfino il re di Francia Enrico III.

Tintoretto e la Scuola di San Rocco

Tintoretto fu, ed è ancora oggi, un’immagine simbolo di Venezia. All’epoca il suo più grande sogno era diventare artista ufficiale di una delle sei Scuole Grandi di Venezia.

Nel 1549 l’artista lavorò per le due Scuole più importanti della città, la Scuola Grande di San Rocco e quella di san Marco. Ancora oggi tra le opere più importanti rientrano i cicli di dipinti che Tintoretto realizzò presso la scuola di San Rocco tra il 1564 e il 1587.

Un lavoro che durò circa vent’anni ma che fu ben presto una delle più grandi interpretazioni artistiche della storia cristiana. Si tratta di 27 tele nella sala dell’Albergo, ventuno dipinti e dieci grandi “teleri” nella sala superiore e otto “teleri” nella sala inferiore, che ritraggono episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Sempre in questi anni Tintoretto si occupò anche della decorazione del Palazzo Ducale di Venezia realizzando opere di grande formato.

Ultima cena Tintoretto

L’ultima Cena di Tintoretto, ispirata al capolavoro di Leonardo da Vinci, si trova all’interno della Cattedrale di San Martino Lucca e fu uno degli ultimi dipinti dell’artista. Terminata poco tempo prima della sua morte, l’opera ha uno stile decisamente barocco con un’ambientazione tetra che permette alle figure di risaltare grazie all’illuminazione delle loro aureole.

Il dipinto si differenzia per la tavola posizionata in obliquo e non frontale. Sopra di essa, una tovaglia bianca, pane, vino e posate contemporanee. Cristo è posto sempre al centro e la sua aureola è talmente forte che illumina la scena.

Di questo stesso tema, com’era solito fare il Tintoretto, realizzò più versioni ma questa, forse anche perché fu l’ultima, è la più nota.

Crocifissione Tintoretto

La Crocifissione del Tintoretto venne realizzata nel 1565 ed è conservata oggi nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia. La sua particolarità sono le imponenti dimensioni di 518×1224 che la rendono un’opera monumentale.

Al centro dell’opera si trova Cristo che è posizionato diversamente dal solito: la sua testa infatti non è appoggiata alla spalla ma sembra protesa in avanti. Anche in questo caso, come nell’Ultima Cena, l’aureola irradia la scena. Tutto intorno a lui un brulicare di personaggi.

Tintoretto opere

Infine, come sempre, ecco qui una selezione delle principali opere di Tintoretto.