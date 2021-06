DantePOP, Dante e la società contemporanea al Vittoriale

A quattro anni dal progetto espositivo del 2017, Sandra Rigali torna al Vittoriale degli Italiani con una mostra personale strettamente connessa al luogo che la ospita. Teatro di questo ritorno la cittadella monumentale fatta costruire da Gabriele d’Annunzio sulle rive del Lago di Garda, che ospita nucleo di opere dedicate al dialogo tra Dante e d’Annunzio, mettendo in luce l’apporto determinante che ciascuno dei due ha dato alla lingua Italiana.

Il percorso espositivo, allestito all’interno della struttura del MAS (il motoscafo antisommergibile utilizzato per la celebre “Beffa di Buccari”), comprende una cinquantina di opere inedite e create appositamente per #DantePOP tra il 2020 e il 2021, e due lavori dedicati a d’Annunzio realizzati nel 2017.

Tele di grande formato e piccole formelle che accompagnano il visitatore, come cartoline, attraverso luoghi reali e immaginari. Un percorso che ripercorre alcuni momenti significativi dell’opera dantesca, legati alle sue idee più all’avanguardia, come il ruolo della donna e la lingua come specchio della società. Dal punto di vista tecnico, l’artista fa uso di una pittura stratificata, più o meno materica, che comprende anche collage, ritagli di quotidiani e copertine, con interventi dattiloscritti e dettagli impreziositi con lafoglia d’oro.

#iosonoDante, l’hashtag per interagire con la mostra