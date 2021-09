Photofestival, torna a Milano la rassegna di fotografia d’autore

Pubblicità

Fino al 31 ottobre 2021, Milano ospita la 16ª edizione di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore, tornata quest’anno in presenza co appuntamenti sia fisici che online.

Promosso e organizzato da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, Photofestival è patrocinato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia ed è realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano e con photoSHOWallⓇ. L’edizione 2021 della manifestazione si avvale del supporto del Main Sponsor Banca Euromobiliare e dello Sponsor Gruppo Cimbali, oltre che delle aziende associate ad AIF e degli inserzionisti.

150 le mostre fotografiche diffuse per la città di Milano. Dopo quasi due anni di pandemia la 16ª edizione di Photofestival torna in presenza, sarà per la prima volta disponibile, infatti, un canale dove visitare virtualmente tutte le mostre in programma: VIRTUAL PHOTOFESTIVAL. Una piattaforma digitale, in collaborazione con photoSHOWallⓇ, che apre virtualmente al pubblico le porte di tutte le mostre del palinsesto 2021. L’accesso è disponibile dal sito milanophotofestival.it.

Photofestival 2021, La natura e la città. Segni di un tempo nuovo. Trasformazione urbanistica e tutela della biodiversità

Con la 16a edizione, intitolata La natura e la città. Segni di un tempo nuovo, Photofestival propone un’importante riflessione sui temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Una sfida che riguarda da vicino molte città inclusa Milano, dove la forte trasformazione urbanistica in atto non può ignorare la tutela della biodiversità e un profondo ripensamento del rapporto tra naturale e costruito. Questa è la sfida che può salvare il nostro futuro, favorendo il benessere fisico e psicologico e la socialità.

Gallerie, musei, biblioteche, il Palazzo della Forografia d Photofestival, ma anche spazi non istituzionali e trasversali. Il progetto è diffuso in modo capillare su tutto il territorio metropolitano milanese, sino a toccare le province lombarde di Lecco, Monza, Pavia e Varese. Come di consueto, poi, accanto alle mostre un programma di eventi con incontri, letture portfoli, webinar e altre attività di coinvolgimento dedicate ai vari appassionati di fotografia.

Nell’ambito della manifestazione avrà anche luogo la premiazione del concorso “Le immagini rilegate” – Premio al miglior libro fotografico dell’anno 2021 (2ª edizione), indetto da Photofestival per mettere a confronto i diversi tipi di prodotti editoriali che editori e autori propongono al pubblico.