Frasi romantiche per lei: brevi, lunghe, famose per conquistarla

Non c’è niente di meglio di qualche frase dolce e romantica per far capire alla vostra lei quanto l’amate. Se non siete però tanto portarti per la poesia e le ‘romanticherie’, non disperate. Ecco per voi una piccola selezione di frasi romantiche per lei da dedicare alla persona amata o dalle quale prendere spunto per le vostro dediche più speciali.

Frasi romantiche per lei

I tuoi occhi due specchi d’acqua trasparenti come questo nostro amore. Hai riempito la mia mente da bellissimi ricordi e mi hai rubato il cuore per donarmi tutto il tuo amore.

Ti amo perché sei l’ aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami, ti amo perché sei il giorno del mio tempo, ti amo come il fiore alla farfalla, ti amo come il tempo alle sue ore.

Ai miei occhi appari così come sei. Semplice e lineare come una mano nuda. Soave e costante come la luna. Pura e trasparente come la verità. Fresca e cristallina come l’acqua dei ruscelli.

Ridi alla faccia di chi ti fa soffrire.. Sorridi alla vita! Piangi e piangerai da sola. Ridi e tutto il mondo riderà con te.

Mi manchi, mi manchi tanto, mi manchi tantissimo, mi stramanchi, perchè sei andato via, era così bello vederti tutti i giorni, ora sono qui sola sempre più sola, la malinconia non mi abbandona.

E posso solo guardarti e dirti… AMO SOLO TE… Ogni momento con te è magico ogni posto con te è magico e anche se sono lontana da te sento il tuo cuore battere per me…

Una sola sera insieme a te è bastata per farci vivere cose bellissime, baci e carezze, le tue mani forti stringevano il mio corpo, mi sentivo la più bella di tutte. Solo tu amore mio mi hai dato tutto.

Tu come l’acqua che goccia a goccia scava la roccia, sei entrata dentro me, prima piano piano poi come un uragano, e ora io ti appartengo nell’anima e nel corpo col cuore e con la mente, tuo completamente.

Frasi d’amore romantiche per lei

Ti ho sognata addormentata, da una dolce musica cullata, ho ascoltato il tuo respiro lieve come come un battito di ali, ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta, sei stupenda o mio amore.

Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme, se il cielo sarà coperto di nuvole, abbi fede, ritornerò più grande più forte e il mio amore per te sarà l’urlo che riecheggerà eterno!

Tu come l’acqua che, goccia a goccia, scava la roccia, sei entrata dentro me, prima piano piano, poi come un uragano, ed ora io ti appartengo nell’anima e nel corpo, con il cuore e con la mente.

Un raggio di sole illumina i tuoi occhi intensamente belli, dove il vento della sera accarezza dolcemente il tuo bel viso e fa risvegliar in te i sensi.

Le stelle di giorno sono la luce dei tuoi occhi che guardano i miei, mentre ci perdiamo nel firmamento dei nostri corpi. Stretti formiamo un eclisse d’amore che parlerà di noi al infinito.

Nella vana speranza d’ascoltar la tua voce mi abbandono al cielo e ti abbraccio nelle stelle.

Nell’immensità di questo mare affondo tutti i miei pensieri più tristi, e lascio vuota la mia mente soltanto per te amore mio di questa mia vita.

Vorrei essere aria per farmi respirare da te. Ti Amo

Rimani qui accanto a me, cingimi i fianchi che io ti stringo più forte, graffiami, baciami, non lasciarmi andare… Il mio cuore adesso appartiene a te.

Il sole stamattina mi sembra più giallo, il cielo più azzurro… chiari sintomi di innamoramento fulminante.

Il cuore batte, sempre più forte… sempre più veloce… all’impazzata quando tu sei con me… batte solo per te Amore.

Sei tutto quello che ho sempre sperato di avere, e adesso che il destino ci ha fatto incontrare, spero anche di farti innamorare!

Ti avrò detto che sei il mio amore grande almeno un miliardo di volte, questo Ti Amo invece ho deciso di scriverlo per dedicartelo con una frase…

Amar te è l’unico modo in cui so vivere! Ti amo oltre ogni limite.

Un’estate in tua compagnia può trasformarsi nella più dolce che ci sia. Sdraiarsi al sole, nuotare abbracciati, passeggiare sotto la luna mano nella mano sono piccoli gesti quotidiani che vissuti insieme a te diventano davvero magici e speciali.

Credevo di avere avuto tutto quello che cercavo dalla vita, ma mi sbagliavo, semplicemente perché tu non c’eri!

Ti Amo da sempre e non smetterò mai di farlo. Sei parte di me, del mio cuore, della mia esistenza, sei… la mia vita.

Sei la luce di ogni mattino, se mi lasci un pochino sento un dolore nel mio cuoricino ma se mi stai più vicino sarà eterno il nostro cammino!

Per me, da quando ci sei tu nella mia vita, il mondo non è più rotondo ma a forma di cuore.

Un silenzio immenso mi avvolge mentre raccolgo una conchiglia con le stelle che mi fanno compagnia, in questa lunga notte d’estate penso a te e ti amo sempre di più.

E se stanotte una stella mi cadesse dal cuore,

saresti tu.

Roberta De Santis

Sono i tuoi Ti Amo a rendere unica e speciale la mia esistenza, e, ormai, non potrei farne più senza…

Provo un sentimento così grande per te che dirti che Ti Amo, con sole due parole, mi sembrerebbe riduttivo, quindi ho pensato di dedicarti una frase intera!

Sei stato il mio passato, sei il mio presento, e, spero, sarai anche il mio per sempre.

Frasi d’amore per lei

Da un bel pò di tempo hai rubato il mio cuore e, ti prego, abbine cura perché batte solo e soltanto per te!

Non posso più fare a meno di pensarti, di desiderarti, di amarti, non posso più fare a meno di viverti perché sei la mia vita stessa!

Sei diventata meravigliosamente e immensamente importante per me amore mio, tanto da aver l’esigenza di respirarti e di sincronizzare i battiti del mio cuore con il tuo!

Chiudi gli occhi ed immagina di poter volare in alto nel cielo azzurro… Adesso guarda all’orizzonte e perditi nell’immensità del mio amore per TE!

Io ti amo veramente, sto parlando seriamente, prima o poi ti bacerò, e mai ti lascerò.

Sei tutto ciò che di più bello e prezioso la vita mi potesse dare, ti amo e ti amerò per sempre tesoro del mio cuore.

Per me tu sei importante in qualsiasi istante, appena alzata penso a te e alla fortuna di averti incontrato, al lavoro penso a te e all’amore che provo con te… Sei il mio unico chiodo fisso, non cambiare mai, ti amo e ti amerò finché lo vorrai.

Vorrei essere la tua mente per sapere se sono nei tuoi pensieri, vorrei essere la notte per entrare a far parte dei tuoi sogni, vorrei essere una freccia per entrare nel tuo cuore, vorrei essere un sorriso per baciare quel tuo bel viso…

Ogni giorno con te è un nuovo risveglio, un nuovo domani ricco di sogni… di speranze e di immenso amore! Ti Amo.

Frasi per lei romantiche

Amo te come i fiori, di primavera. Sei il mio profumo preferito, sei il caldo d’estate, le tue carezze sono petali di fiori, sai prendermi in ogni occasione. Ti amo.

Siamo ancora insieme, è questa la cosa più importante, tutto il resto non conta e Ti Amo da impazzire!

Mi accorgo quando il tuo sguardo sprigiona qualcosa, perché ti conosco da sempre, perché da sempre conosco il mio cuore.

Amarti d’immenso, ecco cosa farò per sempre, perché se il mio cuore batte ancora è solo per te vita mia.

Lascia perdere che ti vuol convincere del contrario, non dar credito a chi getta fango sulla nostra bellissima storia, perché è solo invidioso del nostro grande Amore!

Nessuno può sapere quanto il mio cuore ti abbia desiderato, quanto la mia mente ti abbia pensato, quanto la mia vita ti abbia aspettato prima di vivere davvero… insieme!

Cosa sarei io senza di te… un piccolo granello di sabbia in riva al mare, ma con te invece mi sento una regina. Grazie di esistere amore mio.

Cos’è l’amore? È qualcosa di impalpabile, è una essenza, è un pensiero che pervade il mio essere da quando mi sei accanto dolce Amore mio.

Ho voglia sempre e solo di TE, amore mio, e mi bastano i tuoi sorrisi, i baci, le tue tenere carezze per vivere felice!

Il tuo cuore nel mio cuore, lo ospiterò con estrema dolcezza, soddisfacendo tutti i suoi bisogni, inondandolo con immenso Amore…

Vorrei, con tutto il cuore, che il nostro “NOI” si trasformasse in una meravigliosa vita insieme… per sempre!

Ho sempre sognato di incontrare Te, il vero Amore, e, adesso, voglio viverti per sempre…

Ovunque deciderai di andare io ti seguirò, e qualunque cosa deciderai di fare io la farò insieme a te… Noi due per sempre Amore!

Frasi romantiche per lei brevi

I tuoi occhi dicono che mi ami, il tuo cuore può darmi la conferma?

Amore mio, vorrei dirti che per me sei importante, che sei la mia vita, che non riesco a non pensarti e non riesco a stare senza di te. Ti Amo da morire!

Sorrido a te che hai rubato il mio cuore ed al suo posto hai lasciato tanto amore.

Non credevo che qualcuno potesse brillare più del sole… Ti amo!

Non saprei che parole usare per spiegarti cosa io provi per te, ma ti basterà poggiarmi la mano sul cuore per sentire che Ti Amo!

Ti amo, ed è bellissimo sentirti dentro al cuore che batte ormai solo per te, e pensarti come la persona più importante della mia vita.

Io e te, soltanto io e te, noi, che viviamo nutrendoci solo dell’amore prodotto dai nostri cuori…

Vadano tutti al diavolo, e Te che voglio, ed è quello che sentiamo e l’Amore che proviamo l’uno per l’altro che conta davvero.

Che strana sensazione, ci hanno presentato solo poche ore fa ma è come se ci conoscessimo da una vita ed amati da sempre!

L’Amore per sempre… è quello che provo per te, e non potrei più vivere senza poter sfiorare le tue dolci labbra.

Volevo regalarti una stella ma non sono molto alta per afferrarla… volevo regalarti il mare ma non ho trovato un bicchiere così grande per prendertelo… perciò ho deciso di regalarti il mio cuore, piccolo come un pugno ma che racchiude un’amore grande come lo stesso universo!

La nostra forza sarà l’amore che proviamo l’una per l’altra e, grazie al nostro immenso sentimento, staremo insieme per sempre!

Non voglio mancarti quando sei solo,

ma quando hai tutto e nonostante tutto, senti che ti manco ancora.

Huga Flame

Se tu mi chiedessi cosa sia il vero amore non saprei risponderti, ma sono sicuro che avvertiresti il mio cuore battere all’impazzata per te!

Vorrei un giorno volare per venire da te, entrare nei tuoi sogni e baciarti, vorrei… ma non posso.

Ti stringo tra le mie braccia e mi “drogo” del tuo profumo inebriante. Ti Amo!

Perdonami se sono stata così cieca, non avevo capito che ti fossi innamorato di me. Mi fa male la tua lontananza adesso perché mi manchi e di te non mi restano altro che ricordi saldati come anelli ad una stessa catena, momenti felici vissuti insieme che sembrano viaggiare nella mia mente come vagoni di un treno… Aiutami e torna su i tuoi passi perchè ti voglio bene…

Ti ho sempre considerata la migliore e adesso sei anche unica e l’unica nel mio cuore. Ti Amo!

E poi incontri una persona speciale, e te ne innamori così follemente da non poter più fare neanche un respiro senza di lei… Ti Amo!

Io e Te siamo ormai una cosa sola, una cosa meravigliosa ed indissolubile come il nostro Amore.

Sei bella come un fiore, sei dolce come un sole, sei profumata come le viole…

Sei immensamente dentro me, scorri nel mio sangue, batti nel mio cuore, respiri nei miei polmoni, sei vita, la mia!

Tu sei l’immensità del mare, sei una stella che brilla ogni notte per me, sei sole e luna, sei vento che rinfresca le giornate d’estate, sei la mia rosa che punge dentro al cuore, sei il mio amore più grande…

Frasi romantiche per lei lunghe

Quando saremo due saremo veglia e sonno,

affonderemo nella stessa polpa

come il dente di latte e il suo secondo,

saremo due come sono le acque, le dolci e le salate,

come i cieli, del giorno e della notte,

due come sono i piedi, gli occhi, i reni,

come i tempi del battito

i colpi del respiro.

Quando saremo due non avremo metà

Saremo un due che non si può dividere con niente.

Quando saremo due, nessuno sarà uno,

uno sarà l’uguale di nessuno

e l’unità consisterà nel due.

Quando saremo due

cambierà nome pure l’universo

diventerà diverso.

(Erri De Luca)

Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo, o un tuo sorriso, perché il mio futuro torni a tingersi di rosa… mi basta…

Colora le mie voglie con un solo bacio, saziati di esse, tarpa le ali a ogni istante che da te m’allontana, rubami i respiri fanne lago ansioso dove la solitudine non nuota, concludi l’incantesimo fai presto rapisci al cuore, il cuore donalo a me mentre i tuoi sorrisi avvampano di brividi la mia pelle.

Se io potrò impedire

a un cuore di spezzarsi

non avrò vissuto invano

Se allevierò il dolore di una vita

o guarirò una pena

o aiuterò un pettirosso caduto

a rientrare nel nido

non avrò vissuto invano.

(Emily Dickinson)

La cosa più bella del nostro amore è che esso

cammina sull’acqua e non affonda.

(Nizar Qabbani)

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta all’amore.

(Khalil Gibran)

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

E quello

che vorrei dirti di più bello

non te l’ho ancora detto.

(Nazim Hikmet)

“Credo di essermi innamorata di lei fin dal primo momento. Non saprei spiegare perché. Chi lo sa. A volte accade: quando gli occhi di una persona non si limitano a guardarti, ma ti assorbono, ti introducono in un tunnel dove puoi soltanto abbracciarti alla vertigine”. (David Trueba)

“Già riesco a vederci, io e te sul nostro divano a guardare i tuoi programmi preferiti, a litigare per decidere dove pranzare la domenica, su dove passare il Natale. Ma ci ritroveremo sempre sul nostro divano, stretti l’uno nell’altra nonostante tutto”.

“Hai presente quando, da piccoli, a scuola ci chiedevano di descrivere come ci vedevamo da grandi? Ecco, se potessi tornare indietro non scriverei più di voler fare l’astronauta o il calciatore, perché ho capito che la vera felicità è averti incontrata, è averti con me”.

“I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. L’amore si è abbattuto sulla mia anima, come i raggi del sole fanno aprire i petali dei fiori. La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore; più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti”. (William Shakespeare)

“Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare”. (Albert Einstein)

“Non ho bisogno di grandi frasi d’amore per spiegarti cosa tu sei per me, voglio dimostrarti quanto ti amo ogni giorno della nostra vita con semplici gesti, semplici parole, così avrai la certezza che arrivano dal profondo del mio cuore, del mio e di nessun altro”.

“Non so dove saremo fra qualche anno ma esattamente come il primo giorno io anche oggi non voglio farmi domande e godermi ogni attimo di te, di me e di te, che sono gli attimi che più di tutti ho inciso sul cuore”.

“Probabilmente non sono bravo a dimostrarti quanto ci tengo a te, ma se sono migliore da quando ci sei tu nella mia vita un motivo ci sarà: mi rendi felice ed è per questo che il mio unico scopo di vita sarà quello di renderti il favore e regalarti solo giorni felici, per il resto della nostra vita”.

“Quando sono in camera mia, mi guardo intorno e immagino come sarebbe averti con me: cosa cambieresti? Mi urleresti di mettere in ordine. Ti piacerebbe il colore del mio armadio? E chissà quanto spazio dovrei farti, ma sono pronto a tutto pur di trascorrere il resto della mia vita insieme a te”.