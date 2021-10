Framed by Persol, una nuova esclusiva capsule

Pubblicità

Simbolo di un legame unico con il mondo del cinema, Persol celebra il ruolo da protagonista dentro e fuori dallo schermo con la nuova capsule Framed by Persol. Rivisitando gli iconici modelli Persol indossati da intere generazioni di star, nove inedite proposte da sole e da vista incorniciano il carattere di una giovane promessa del cinema Italiano: Lorenzo Zurzolo – protagonista della campagna insieme alla giovane attrice Francese Gaïa Weiss.

Con una serie di mini clip della durata di 15 secondi l’una, Lorenzo interpreta scene emblematiche tratte dall’iconico film degli anni ’80 Cocktail con protagonista Tom Cruise, riproponendole dal punto di vista rigorosamente Framed by Persol. E in tutto questo Persol si inserisce in ogni scena con estrema naturalezza, con uno stile iconico.

Per quanto riguarda l’identità della collezione Framed by Persol, l’ispirazione cinematografica viene rimarcata da iscrizioni dedicate sull’asta e bobine metalliche sui terminali che aggiungono un tocco esclusivo a ogni montatura in acetato, mentre una palette simbolica – fatta di intramontabile nero o rosso vellutato traslucido – richiama le classiche poltrone del cinema e il glamour patinato delle première. Infine, la confezione dedicata assicura lo status di VIP anche al packaging.

La collezione

- Pubblicità -

Mixando forme moderatamente audaci, linee ammorbidite e silhouette geometriche, la collezione Framed by Persol coglie lo sguardo dello stile cinematografico da ogni possibile angolazione. Assecondando tutti i generi con modelli sia unisex sia molto definiti nella loro mascolinità o femminilità, la gamma esprime il carattere multisfaccettato della vita contemporanea, così come il cinema ne riflette lo spirito culturale. Completano l’opera l’intensa palette, le esclusive iscrizioni sull’asta, i terminali in stile bobina e il packaging personalizzato, che esaltano il fascino da intenditori di ogni modello Framed by Persol.

www.persol.com

www.luxottica.com