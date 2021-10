Aqualux Hotel SPA Suite & Terme di Bardolino

Pubblicità

La BIO – Spa di Aqualux ha infatti voluto, per uno dei suoi più recenti trattamenti di benessere sostenibili, un prodotto molto diffuso nel basso veronese e nel mantovano, e che è considerato la regina degli ortaggi invernali. Non solo infonde allegria per il suo colore arancio vivo, la zucca è un ottimo alimento a livello nutrizionale ed è perfetta per prendersi cura della bellezza della pelle. Viene rigorosamente selezionata tra quelle provenienti dalle aziende agricole che non utilizzano fertilizzanti o pesticidi.

Ricca di caroteni e pro-vitamina A, minerali – tra cui fosforo, ferro, magnesio e potassio -, vitamina C e vitamine del gruppo B, è ideale per donare alla pelle del viso un vero e proprio concentrato di energia e mettere in atto una potente strategia antiossidante; contiene infatti anche i flavonoidi, che combattono i radicali liberi dell’ossigeno, mantenendo le cellule più giovani.

Dopo una profonda detersione e una delicata esfoliazione la pelle del viso è pronta per ricevere l’applicazione di una maschera a base di polpa di zucca finemente tritata, a cui vengono aggiunti yogurt, miele e cannella, preziosa spezia dall’azione idratante e purificante. Durante l’applicazione della maschera, in cabina viene diffuso l’aroma di menta che aiuta ad allontanare fatica, stress e nervosismo. Dopo aver rimosso la maschera, un delicato e rilassante massaggio contribuirà ad esaltare la tonicità, la compattezza e la luminosità del viso. Per finire, un infuso caldo di mela rossa e cannella, particolarmente utile a livello energizzante e stimolante.

Aqualux è senza alcun dubbio una tra le location più conosciute della sponda orientale del Lago di Garda perché è una destinazione perfetta per vivere una vera e propria experience all’insegna del ben essere inteso nell’accezione più moderna e innovativa. Si tratta di un design hotel che ha concretizzato un progetto di sostenibilità nel pieno rispetto della natura e che ha determinato un’ampia gamma di scelte consapevoli ad iniziare dai materiali bio-compatibili utilizzati per la sua costruzione, per proseguire con l’impiego di energie rinnovabili e l’utilizzo di software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata. Questa filosofia caratterizza tutta l’offerta della struttura dove la protagonista assoluta è la natura, e l’acqua l’elemento più importante.

Ecco così l’AquaExperience una realtà impareggiabile con otto piscine interne ed esterne – 6 per adulti e 2 per bambini – con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e aero massaggi, che coccolano gli ospiti grazie alle proprietà dell’acqua termale che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, apporta benefici alla pelle e dona una generale sensazione di benessere a tutto l’organismo. A completare l’incanto di questa location si aggiungono i 1000 mq dell’AquaSpa & Wellness uno spazio dedicato alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

Anche la scelta del brand di una delle linee cosmetiche utilizzate – oltre a PHYTOMER, e NATURA BISSÉ -, è dettata dalla volontà di operare in linea con la natura. È quello che avviene con la linea di cosmetici ALPIENNE: la secolare esperienza della medicina popolare alpina si sposa con la più moderna tecnologia per lavorare con procedimenti molto particolari le selezionate materie prime (arnica, propoli, calendula, cirmolo…) raccolte a mano. Ammessi solo i conservanti naturali quali propoli, miele, oli essenziali purissimi. ALPIENNE è anche una delle prime aziende del settore a potersi fregiare della certificazione “Produzione a impatto zero sul clima”.

Ed infine, visto che il ben essere si identifica anche con i piaceri del palato, cosa c’è di meglio che soddisfarli attraverso i piatti preparati secondo i più moderni ed evoluti principi della cucina funzionale che Aqualux applica tenendo conto di una corretta e migliore nutrizione in termini energetici e di equilibrio psicofisico.

