Falper, sostenibilità e innovazione con Cristalplant Biobased

Design inconfondibile, qualità senza compromessi e una continua ricerca dell’eccellenza: sono questi gli elementi che da sempre contraddistinguono Falper. L’azienda, specializzata nella produzione di elementi di arredo bagno di qualità superiore, annuncia una nuova importante novità in tema di sostenibilità e innovazione: tutti i prodotti a catalogo sono disponibili nel materiale di ultima generazione Cristalplant Bio Active.

Falper è stata tra le prime aziende ad utilizzare l’innovativo Cristalplant Biobased, il primo solid-surface eco-sostenibile. Il materiale è composto per la maggior parte da cariche minerali di triidrati di alluminio di elevata purezza legati da resine di origine vegetale, ed è conosciuto per la bellezza simile alla pietra naturale e per l’elegante effetto soft touch. Nella nuova versione Bio Active, l’estetica e la tecnologia di Cristalplant si arricchiscono di importanti proprietà virucide, antimicotiche ed autopulenti grazie a una nuova formulazione a base di biossido di titanio.

La proprietà fotolitica di questo composto permette infatti di avviare una reazione chimica che porta alla distruzione di batteri e virus depositati sulla superficie, incluso il Covid-19, grazie alla semplice esposizione alla luce, naturale o artificiale. Inoltre, il biossido di titanio non si degrada e presenta un effetto antibatterico e virucida a lungo termine, oltre a proprietà di disinfezione più efficaci di quelle ottenute con il cloro e l’ozono. Il rapporto di prova rilasciato da UOCMV conferma che “dall’esame colturale, le superfici Cristalplant® Bio Active hanno dimostrato una attività virucida nei confronti di SARS-CoV-2 dopo un tempo di contatto pari a 30’ e 60’“.

Cristalplant® Bio Active è una soluzione pensata sia per gli ambienti domestici che per progetti contract. Le proprietà e le certificazioni di questo materiale, infatti, lo rendono perfetto per un utilizzo all’interno di ambienti bagno del settore hospitality e di spazi pubblici, garantendo ad ospiti e clienti la tranquillità di venire a contatto con superfici sicure e igienizzate h24.

I lavabi e le vasche firmati Falper

I lavabi e le vasche sono realizzati in Cristalplant® Bio Active, oltre alle proprietà virucide, antimicotiche ed autopulenti della nuova formulazione, sono certificati con tutti gli attestati di Cristalplant® Biobased, come Gold Certificate Green Guard da parte del LEED® (il sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica); resistono alla luce, evitando l’ingiallimento nel tempo, a graffi e rotture e sono facilmente ripristinabili. Un’attenzione particolare viene posta anche sul tema della sostenibilità: il Cristalplant® Bio Active, ha origini BIO, con emissione di sostanze volatili certificate UL, è completamente riciclabile, ipoallergenico e atossico. A sottolineare le performance uniche di questo materiale, Falper ha inoltre scelto di offrire una garanzia di 5 anni su tutti i prodotti realizzati in Cristalplant®.

