Significato dei sogni: simboli dalla A alla Z e la smorfia napoletana

Cosa ci dicono i sogni su di noi? Qual è il significato dei sogni che facciamo? Come capirli? Dai più semplici ai più misteriosi, i sogni ci dicono qualcosa di noi. Prima di tutto, è necessario sapere che i sogni sono soggettivi: vengono da noi, e solo un’analisi soggettiva può aiutarci a capirli davvero. Ma perché non cercare gli elementi ricorrenti e il significato che spesso hanno? Perché non divertirsi a giocare qualche numero al lotto, secondo il significato dei sogni e i numeri della smorfia napoletana?

Ecco una piccola guida al significato dei sogni: gli elementi più ricorrenti dalla A alla Z, la smorfia napoletana e i numeri.

Il significato dei sogni

Secondo Freud erano desideri nascosti, ma spesso le cose sono più complicate di così. Il sogno, infatti, può essere anche una rilettura di un episodio o di un evento, dei nostri sentimenti, dei nostri ricordi. Un buon modo per capire il significato dei sogni è quello di monitorarli, tenendo un diario dei sogni da aggiornare ad ogni risveglio. Non è utile solo per noi stessi e per la nostra memoria, ma anche per fornire qualche dettaglio in più allo psicologo nel caso si discutesse dei sogni durante una seduta.

Come capire il significato dei sogni? Bisogna lavorarci un po’: scrivete il sogno su un foglio. Annotate le sensazioni che avete provato al risveglio, e cerchiate i simboli predominanti nel sogno: animali, oggetti, persone, luoghi,… Inoltre, abbiate cura di annotare le sensazioni e le emozioni provate durante il sogno. Cercate di riflettere su quello che avete scritto: cosa vi viene in mente? Ci sono riferimenti alla vostra vita passata, presente, o futura?

Se non vi viene in mente niente, potete sempre dare un’occhiata ad alcuni simboli che ricorrono nei sogni e al loro significato…

Il significato dei sogni dalla A alla Z

Internet può arrivare in vostro aiuto: tantissimi sono, infatti, i “dizionari” sul significato dei sogni dalla A alla Z, che spiegano i significati comuni di tantissimi simboli ricorrenti nei sogni. Ecco il significato dei sogni dalla A alla Z: un piccolo dizionario in ordine alfabetico degli elementi più ricorrenti nei sogni e del loro significato:

A: Acqua. In generale simboleggia l’incertezza, l’ambizione e il rischio. Ma l’interpretazione può variare a seconda delle situazioni. Ad esempio, camminare sull’acqua rappresenta l’equilibrio di una personalità che si sa gestire. Specchiarsi nell’acqua che stiamo prendendo coscienza di noi stessi, l’acqua piovana e la pioggia significano purificazione, mentre l’acqua sporca simboleggia i nostri difetti e i nostri errori.

B: Bosco. La foresta piena di alberi è il luogo nel quale è difficile perdersi, e rappresenta probabilmente l'ignoto. Se nel sogno vi sentite persi, il sogno potrebbe combaciare con il vostro animo: vi sentite persi o spaesati a causa di qualcosa? Non sapete come reagire?

C: Cadere. Rappresenta sentimenti di impotenza, angoscia, paura dell'ignoto. A proposito del sognare di cadere dall'alto, o di cadere nel vuoto, Jung aveva scritto che coloro che mancano di realismo o hanno un'opinione di sè troppo alta sognano di volare o di cadere. Se sognate di cadere e poi rialzarvi, potrebbe voler dire che siete vicini alla soluzione dei problemi e delle paure che avete per la testa.

Significato dei sogni: denti

D: Denti. I denti sono simbolo di forza vitale e perfetta condizione fisica, ma sognare di perdere i denti è una cosa molto comune. Cosa significa? Ha a che fare con la salute e con l’invecchiamento, e il significato dei sogni sui denti è che, probabilmente, avete paura di invecchiare.

F: Formiche. Le formiche, nei sogni, sono portatrici di significati diversi. Sono creature fragili e allo stesso tempo forti: rappresentano una dicotomia. Sono creature laboriose e organizzate, e potrebbero simboleggiare una grande volontà lavorativa. Allo stesso tempo, però, esprimono agitazione e tensione.

G: Guidare. Potrebbe avere a che fare con dei cambiamenti, e la necessità di avere il controllo della nostra vita. Se non si è al volante, potrebbe voler dire che non sentiamo di essere noi a scegliere per il nostro futuro.

I: Incinta. Non solo desiderio di maternità, ma il significato dei sogni nei quali si è incinta potrebbe essere quello dell'essere pieni di nuove idee e progetti.

L: Lavorare. Potrebbe avere semplicemente a che fare con la vostra vita lavorativa. Come vi sentite? Siete realizzati e felici, o vi sentite in una situazione di disagio, stress, o insoddisfazione?

M: Muffa. Una cosa ben poco piacevole, simbolizza opportunità non colte, rimpianti, delusioni e così via. Potrebbe simboleggiare l'incapacità di darsi una mossa, l'aver tralasciato qualcosa, o un difficile rapporto col benessere psicofisico.

N: Nonni. Normalmente, se da piccoli avete avuto un buon rapporto con i vostri nonni, in sogno questi appaiono in contesti positivi, facendoci ritrovare ricordi felici dell'infanzia.

O: Ospedale. Può rappresentare un disagio fisico o un problema interiore, e il significato può essere più profondo di una semplice paura o preoccupazione. Potrebbe voler dire che stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, e che abbiamo bisogno di riprendere le forze. O può simboleggiare la nostra tristezza, angoscia o malinconia.

Significato dei sogni: serprente

P: Pulire. Il significato dei sogni sul pulire viene associato all’idea del liberarci dai disagi e dai problemi. Potrebbe riferirsi ad un periodo di grandi cambiamenti, o un momento di vita libero da oppressioni inutili.

R: Rubare. Rappresenta la voglia di avere qualcosa che non sia ha, anche dal punto di vista emotivo o spirituale. Inoltre, potrebbe voler suggerire il fatto che siamo più abituati a ricevere piuttosto che a dare.

Rappresenta la voglia di avere qualcosa che non sia ha, anche dal punto di vista emotivo o spirituale. Inoltre, potrebbe voler suggerire il fatto che siamo più abituati a ricevere piuttosto che a dare. S: Serpente. Secondo Freud, il significato dei sogni del serpente aveva a che fare con sessualità e fertilità: rappresentava timori, tentazioni e interessi sessuali. Ma il significato dei sogni sul serpente va al di là della sessualità: il serprende normalmente viene considerato maligno e infido. Sognare un serprente potrebbe portarci a riflettere sul nostro senso di sfiducia, verso gli altri o verso noi stessi.

T: Terra. La terra, nei sogni, spesso richiama la vita e la positività e, in generale, ricorre in sogni che sanno serenità e consapevolezza interiore. La terra è simbolo di sicurezza e voglia di intraprendere nuove strade.

La terra, nei sogni, spesso richiama la vita e la positività e, in generale, ricorre in sogni che sanno serenità e consapevolezza interiore. La terra è simbolo di sicurezza e voglia di intraprendere nuove strade. U: Uccidere. Tra i sogni più spaventosi, e a volte preoccupanti: cosa vi sta succedendo? Uccidere nei sogni può avere vari significati, che vanno dalla frustrazione verso le altre persone, alla necessità di esprimere rabbia, al desiderio di cambiamento, alla necessità di proteggersi da qualcosa. La domanda importante è: chi o cosa uccidete nel sogno? Cosa significano per voi? Di cosa sono simbolo?

V: Vincere. È un ottimo segno. Il significato dei sogni sulla vittoria ha a che fare con la soddisfazione e la capacità di non arrendersi davanti agli ostacoli.

Z. Zucchero. I dolci e le caramelle, nei sogni, rappresentano legami affettivi così come il bisogno di amore. Lo zucchero si può riferire alla dolcezza di un evento o di una persona, o la voglia di tenerezza.

Smorfia napoletana: significato dei sogni e numeri

Cosa è la smorfia napoletana? Cosa ha a che fare con il significato dei sogni?

Le origini della smorfia napoletana sono sconosciute, ma vengono in genere attribuite alla cabala ebraica, secondo la quale nella Bibbia qualsiasi parola, lettera o segno hanno un significato nascosto. La cabala usa i numeri: ad ogni nome si associa un numero, e ad ogni numero si associa un significato. La smorfia napoletana è la versione grottesca e satirica. Cosa ha a che fare la smorfia napoletana con il significato dei sogni? A diversi elementi e simboli dei sogni si associa un numero da 1 a 90, con lo scopo del ricavare dal significato dei sogni i numeri da giocare al Lotto o all’Enalotto.

I numeri famosi della smorfia napoletana? Tra i più conosciuti, ci sono 48 (il morto che parla), 77 (le gambe delle donne), 25 (il Natale), 90 (la paura), 33 (gli anni di Cristo). Per quanto riguarda la smorfia napoletana e il significato dei sogni, le cose cambiano a seconda di quel che si sogna: ad esempio, il giocare normalmente corrisponde al 79, ma se si gioca ai cavalli diventa 81, e se si gioca al Lotto diventa 33. Su internet ci sono tantissime guide alla smorfia napoletana: volete divertirvi a scoprire il significato dei sogni e i numeri da giocare?

Fonti: Sognipedia, Donna Moderna