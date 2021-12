Bianca Balti: 10 cose che non sai sulla supermodella

- pubblicità -

Bianca Balti ha 34 anni, e all’inizio dell’anno scorso è diventata la nuova Recluta di Sports Illustrated. È una delle supermodelle più famose al mondo, ed è famosa per combinare con orgoglio maternità, carriera e sensualità.

Ecco dieci cose che forse non sapete su Bianca Balti:

Bianca Balti, età, carriera e molto altro

1. Bianca Balti: la carriera. Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo 1984. Subito dopo aver finito il liceo, comincia a lavorare come modella. Nello stesso periodo, comincia l’università, dove studia grafica. “Non andavo molto in Università, perché facevo sempre festa con i miei amici anziché andare in Università. Quando finalmente ho trovato questo lavoro come modella, mia madre fu sollevata”. La sua carriera nel mondo della moda cominciò nel 2005, con niente di meno che un contratto esclusivo per la campagna internazionale di Dolce&Gabbana. Bianca fu scelta personalmente dai due stilisti. Da lì, ha lavorato con Missoni, Rolex, Guess, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Christian Dior, La Perla, Vogue, Victoria’s Secret, e Intimissimi. Ora, è una delle tre modelle italiane più pagate della sua generazione.

Bianca Balti: Instagram

2. Bianca Balti su Instagram parla di maternità e corpo delle donne. Nel febbraio 2017, la modella ha pubblicato su Instagram una fotografia scattata poco dopo la nascita della figlia Mia. Il commento scritto da lei dice: “Torno a quando pesavo 20 chili in più e il mio cuore esplodeva di gioia”. La modella aveva già parlato pubblicamente di ciò che succede al corpo delle donne con la maternità, e di come cambia in meglio. Su Instagram, la modella aveva già scritto “Le mamme sono più sexy”. E non rimpiange il corpo dell’inizio della carriera: “Con la seconda gravidanza ho preso quasi 20 chili, adesso ne ho uno in più e lo tengo volentieri.”

3. Bianca Balti: Instagram lo gestisce da sola. Non tutte le celebrità gestiscono i social di persona, ma Bianca li cura in totale autonomia. Fino a poco tempo fa, era aiutata una persona, ma ora ha preso in mano i propri account. A riguardo, ha raccontato che i commenti cattivi la colpiscono e la fanno stare male, e si è definita un’utente “emotivamente attiva”.

Bianca Balti: il marito e la separazione

4. Bianca Balti e il primo marito. Tra il 2006 e il 2010, la modella è stata sposata con il fotografo Christian Lucidi. Con lui, Bianca ebbe la prima figlia, Matilde, nella primavera del 2007. In quegli anni, si trasferisce dall’Italia a New York, e nel 2010 divorzia dal marito.

5. Bianca Balti: il secondo marito. Bianca si è sposata di nuovo nell’agosto del 2017 con l’americano Matthew McRae. La cerimonia ha avuto luogo in California, dove è nato lui. Nel 2015, Bianca Balti e il marito avevano già avuto una figlia, Mia McRae. Nel gennaio 2018, cinque mesi dopo il matrimonio, si diffusero voci di una crisi tra i due, dopo che le fotografie del matrimonio scomparvero dal profilo ufficiale di Bianca insieme ad altri scatti con il marito.

Bianca Balti: un fidanzato nuovo?

6. Bianca Balti e un fidanzato nuovo: i pettegolezzi. Dopo cinque mesi, quindi, molti credono che la relazione tra Bianca Balti e il marito Matthew McRae sia finito. E le voci su un nuovo fidanzato hanno cominciato a circolare, per colpa di un video che la modella ha postato su Instagram: nel video incriminato, si vede infatti un uomo misterioso al tavolo, mentre i due fanno colazione.

Bianca Balti nuda per Playboy

7. Bianca Balti nuda per Playboy. Bianca è stata definita da Playboy la modella italiana più hot. Nel 2014 aveva infatti posato per la rivista: la modella era nuda sulla copertina del numero di giugno/luglio di quell’anno. Fotografata da Greg Lotus, Bianca Balti su Playboy si era aggiudicata un servizio di dieci pagine.

Bianca Balti su GQ

8. Bianca Balti, su GQ Magazine, è stata definita una “dea italiana”. Il giornale, in un articolo dedicato a lei, l’ha definita “sensuale e seducente (…) l’incarnazione del sex appeal italiano, grazie al viso da dea e ad una personalità alla mano”. Per GQ, la modella ha posato nuda, in un servizio che esalta le sue proporzioni perfette. Riguardo alla propria carriera, Bianca ha affermato: “Credo che dovesse succedere. (…) Questo era il piano di Dio per me”.

9. Bianca: i suoi segreti di bellezza. Il segreto di Bianca sembra essere gli oli e i prodotti a base di olio. Li usa per tutto: Per struccarsi, per idratare tutto il corpo. Inoltre, ama stendere il trucco con le mani, anche il rossetto: a detta sua, garantisce un effetto più naturale.

Bianca Balti hot

10. Bianca Balti hot: i tatuaggi. Secondo Sports Illustrated, che ha pubblicato un profilo della modella, Bianca ha quattro tatuaggi, e ne vorrebbe di più. Ha una M sull’anulare sinistro che per lei ha un significato particolare: sta per “Mama”, per il nome del marito Matthew, e per i nomi delle figlie.

Fonti: Biografieonline, Vanity Fair, BlitzQuotidiano, Italy Magazine, GQ, heavy, Glamour