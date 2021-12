2.8 design for dogs presenta le nuove idee regalo

- pubblicità -

La scelta in vista del Natale è ricca e ampia quando si parla di 2.8 design for dogs, non resta che seguire i propri gusti e le esigenze dei nostri amici più fidati.

Una proposta affascinante come regalo per il pet è la collezione Ferdinando di collari e guinzagli in cui spicca il nuovo colore rosso, un must-have per la stagione. Realizzati in pelle intrecciata – da sempre una delle eccellenze dell’artigianato toscano – l’utilizzo di questo materiale trae ispirazione dal campo della moda e dell’arredo con un rimando al mondo equestre. Le stesse tonalità sono proposte anche per le lunghine Mario in nappa piatta, una scelta più tecnica ma sempre metropolitana per chi preferisce i guinzagli da addestramento.

Nella versione greenie, inoltre i collari e guinzagli sono realizzati in microfibra soft touch, un tessuto che presenta solo componenti animal-free nei colori Nudo, Ardesia, Cedro e Muschio.

Accessori come cucce, cuscini e borse diventano, poi, sono ancora più importanti in inverno, un perfetto regalo di Natale da fare a coloro che, grazie al loro amore, diventano membri della famiglia a tutti gli effetti. È il caso del cuscino Elliott, un comodo giaciglio perfetto anche come complemento d’arredo in lana riciclata naturale bianca o rossa.

Per il massimo comfort del proprio amico a quattro zampe 2.8 design for dogs propone il morbido cuscino Fulvio. La palette di questo confortevole prodotto spazia dal Naturale, al Crema fino al color Pistacchio in calda lana bouclé.

Chi, infine, cerca un accessorio prêt-à-porter per portare sempre con sé il proprio cane non può rinunciare alla borsa. Il modello Inge riprende le linee della classica tote bag. Con manici a spalla e forma trapezoidale, è un regalo perfetto lui e per noi. Coordinabile a piacere, la borsa Mini Inge è nata per completare le collezioni di accessori da passeggiata. Lo scompartimento interno può contenere i sacchettini igienici ed è disponibile anche con una bandoliera più lunga per essere portata comodamente a tracolla.

Anche per questo Natale al centro della ricerca di 2.8 design for dogs vi è il benessere dell’animale unito al piacere dei proprietari con un’attenzione sempre puntuale al Made in Italy che diventa stile di vita e scelta precisa.

