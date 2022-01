Ermanno Scervino presenta la Collezione Primavera/Estate 2022

- pubblicità -

Per la stagione Primavera/Estate 2022, Ermanno Scervino fa rivivere il DNA più autentico del brand, stabilendo una connessione profonda ed emozionale tra passato, presente e futuro. Creando un’alchimia tra heritage e desiderio di continuare a sedurre, il brand ritorna sulla passerella con una collezione che riassume l’eleganza glamour, femminile e sensuale che da sempre lo contraddistingue.

Un gioco di contrasti ruba la scena amplificando un messaggio di bellezza e assoluta qualità, che si riflette in un guardaroba di pezzi speciali, realizzati con le più sofisticate tecniche del patrimonio del Made In Italy.

Sartoriale e iper femminile. Giorno e sera. Sport e couture. I confini rigidi tra mondi diversi si annullano, in una celebrazione di un lifestyle contemporaneo, dinamico, pensato per donne che si muovono con grazia e leggerezza nel mondo, mantenendo inalterato in ogni situazione il proprio desiderio di eleganza.

L’ossessione per il dettaglio speciale si insinua nella collezione trasformando ciascun capo in un piccolo ecosistema da scoprire.

I suit all’apparenza essenziali nelle loro forme fluide e scivolate svelano tagli verticali nelle giacche e spacchi nel pantaloni per volumi nuovi e inaspettati che rubano la scena. Quasi minimali, i completi in pelle cruelty free doppiata per un effetto corposo ma leggerissimo, rispecchiano il concetto di “sport couture” caro al marchio, – un modo di vestire versatile, disinvolto, ma speciale, che si traduce anche nei morbidissimi caban in suede e nelle anorak super colorate, in una palette di verde smeraldo, giallo e rosa, che aggiungono un tocco street e divertente alla collezione.

Top con costruzioni prese in prestito dal mondo della corsetteria si abbinano ai pantaloni di gusto maschile, mentre gli chemisier plissettati in pizzo stretti in vita da cinture che sottolineano la silhouette racchiudono lo spirito più raffinato del brand.

Il pizzo è protagonista anche nelle impalpabili gonne con tagli verticali che si muovono con il corpo creando sinuose armonie, mentre la sua texture preziosa è meravigliosamente realizzata anche in pelle e suede per mini abiti bustier e micro top da sfoggiare con disinvoltura.

Anche la maglieria si tinge di sfumature speciali, con i maxicardigan con frange portati con i completi in broccato silver che creano affascinanti effetti luminosi. Paillette, ricami, piume impreziosiscono i capi, per un guardaroba di icone Ermanno Scervino realizzate per accompagnare la donna a lungo, mantenendo inalterato il proprio valore nel tempo. A completare il glamour femminile della collezione, sandali stiletto piumati e Mary Jane con tacchi chunky slanciano la silhouette. La selezione di borse sottolinea la versatilità della collezione: chic e funzionali handbag o tote bag in morbida pelle foderate con un tessuto leopardato. Secchielli con preziose lavorazioni pizzo, si alternano a micro borse con catena dai colori vibranti e a clutch metalliche ricoperte da una cascata di paillettes e di piume.

