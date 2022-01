Alessandra Ambrosio: 10 cose che non sai di lei

- pubblicità -

Alessandra Ambrosio è una delle modelle più conosciute ed apprezzata nel panorama della moda mondiale. Diventata popolare grazie alla sua collaborazione con la casa di moda americana Victoria’s Secret, la Ambrosio è rimasta una persona con i piedi per terra. Ecco dieci cose che non sapevate di Alessandra Ambrosio.

Alessandra Ambrosio: modella

1. Alessandra Ambrosio è una modella brasiliana. Alessandra Corine Ambrosio è nata l’11 aprile 1981 nella città brasiliana di Erichim, nella regione del Rio Grande do Sul da genitori di origine italiana, polacca e portoghese. Ha iniziato a frequentare il mondo della moda a 12 anni e ha partecipato all’Elite Model Look, una competizione brasiliana che l’ha vista tra le 20 finaliste quando aveva 14 anni. L’anno successivo l’Ambrosio ha debuttato nel mondo della moda grazie a Dilson Stein, conosciuto per aver scoperto diverse top model come Gisele Bundchen e Caroline Trentini. La sua carriera ha iniziato a decollare quando ha cominciato ad apparire sulle copertine di diverse riviste come l’edizione brasiliana di Elle. Successivamente ha partecipato alla campagna Fall 2000 Millennium di Guess.

2. Alessandra Ambrosio ha una sua linea di costumi. Nel 2004 ha lanciato la sua linea di costumi da bagno, la Alessandra Ambrosio by Sais, una divisione di Rosa Cha, con 10 mila unità andate in esaurimento nel giro di un mese. Nel 2009 è apparsa sulla copertina di Marie Claire del mese di luglio al fianco di Sacha Baron Cohen per promuovere il suo nuovo film, Bruno. In seguito è apparsa in una compagna con l’attore e modello Ashton Kutcher per una compagnia brasiliana di articoli sportivi, Colcci, per la collezione primavera/estate del 2012, diventando, di fatto, il nuovo volto del marchio.

3. Alessandra Ambrosio ha un suo brand. La Ambrosio ha introdotto un suo brand, Ale by Alessandra, associato con Us retailer Cherokee, che si basa sul guardaroba di donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni. È stata ambasciatrice per la National Multiple Sclerosis Society, che ha sostenuto tramite annunci pubblici e usando il suo nome e la sua immagine. La Ambrosio ha prestato il suo volto per diversi nomi dell’alta moda, come Christian Dior, Rolex, Armani Exchange, Revlon, Ralph Lauren, Calvin Klein, Giorgio Armani, Escada, Moschino, Dolce & Gabbana, Fendi e Next. Inoltre ha sfilato per diverse case di moda come Prada, Louis Vuitton, Chanel, Oscar de la Renta, Marc Jacobs, Kenzo, Vivienne Westwood e Giles Deacon. Alessandra Ambrosio è apparsa anche in numerose riviste come Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, Lui, Wiener, Self, GQ, Elle, Cosmopolitan, Flair, Vanity Fair, Russh, Marie Claire, Numero e Grazia.

Alessandra Ambrosio: Victoria’s Secret

4. Alessandra Ambrosio ha iniziato a sfilare per Victoria’s Secret nel 2000. La Ambrosio diventa un Angelo nel 2004 e nello stesso anno viene selezionata per essere la prima spokesmodel della linea Pink (linea facente parte sempre di Victoria’s Secret), ruolo che mantiene fino al 2006. Nel 2004 ha partecipato, insieme ad altri quattro angeli, al tour Angels Across America insieme alle colleghe Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bundchen e Adriana Lima. Nel 2005 sfila al Victoria’s Secret Fashion Show con della lingerie realizzata solo di caramelle, nel 2008 sfila a tre mesi dal parto e nel 2009 ha aperto lo show.

5. Nel 2007 riceve, insieme agli altri angeli, una stella sulla Walk of Fame ad Hoolywood. Nel 2011 Alessandra Ambrosio sfila al Victoria’s Secret Fashion Show con delle ali create da Manik Mercian, un designer australiano: queste ali sono state realizzate con qualcosa come 105 mila cristalli Swarovski incastonati su una struttura placcata in oro 24 carati. L’anno dopo l’Ambrosio sfila allo show con il Floral Fantasy Bra, un reggiseno ricamato a mano con oltre 5200 gemme, tra ametiste, zaffiri, rubini e brillanti, oro giallo e rosa 18 carati e un diamante da 20 carati al centro della decorazione. Il tutto, per un valore di 2,5 milioni di dollari. Nel 2014 Victoria’s Secret decide di creare due Dreams Angel Fantasy Bra in rosso e blu e quello dell’Ambrosio è stato realizzato con 16 mila rubini incastonati su una montatura di oro 18 carati, mentre l’altro, indossato da Adriana Lima, è stato realizzato con dei zaffiri. Nel 2006 ha preso parte allo spot realizzato per il Super Bowl, insieme alle colleghe Adriana Lima, Taylor Hill, Elsa Hosk e Jasmine Tookes. Alla fine del 2017 Alessandra Ambrosio ha annunciato il suo ritiro e addio alla casa di moda dopo 17 anni.

Alessandra Ambrosio: Instagram

6. Alessandra Ambrosio ha un profilo Instagram seguitissimo. La Ambrosio ha un profilo Instagram seguito da qualcosa come 9,5 milioni di persone. Lei è molto attiva sul social e il suo account pullula di foto di tutti i generi. Dagli incontri con gli amici ai photoshoot che la vedono protagonista, dai viaggi per lavoro e passione alle foto con i suoi figlia, Alessandra Ambrosio dimostra di essere una persona umile e semplice, senza troppi fronzoli e grilli per la testa. Una madre che ama i suoi figli e anche se stessa.

7. Alessandra Ambrosio ha anche un profilo Twitter. Su questo social, il suo account (da 3,74 milioni di follower) segue un po’ la scia di ciò che viene messo su Instagram. Così facendo, la Ambrosio amplia il suo spettro di ammiratori.

Alessandra Ambrosio: curiosità

8. Alessandra Ambrosio ha fatto anche l’attrice. Nel 2006 ha preso parte ad un cameo per il film di 007 Casino Royal, accanto a Daniel Craig e nel 2015 fa parte del cast di Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, trovandosi a recitare accanto a Megan Fox e Stephen Amell. Sempre nel 2015 recita in Verdades Secretas, una soap opera brasiliana. Alessandra è apparsa anche in Entourage, al Late Night with Conan O’Brien e al Late Show with Craig Kilborn ed è stata giudice d’onore per The Tyra Banks Show e Project Runway. La Ambrosio ha anche recitato in un episodio della serie How I Met Your Mother nel 2007, al fianco di altri angeli.

9. Alessandra Ambrosio ha due figli. Alessandra è stata fidanzata con Jamie Mazur, un uomo d’affari conosciuto nel 2007. La coppia ha avuto due figli, una femmina nata nel 2008 e un maschio nato nel 2012. I due si sono separati all’inizio del 2018.

10. Alessandra Ambrosio si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Quando aveva 11 anni la Ambrosio ha subito un intervento correttivo alle orecchie che erano a sventola.

Fonti: thefamouspeople, IMDb