Legno e marmo, i nuovi tavolini Cino di Morelato

L’eleganza scultorea del marmo e il calore del legno. Due materiali naturali e preziosi che abbinati tra loro danno vita a oggetti di pura bellezza, moderni, sofisticati e perfetti per qualsiasi ambiente. Morelato, come rappresentante di un concetto innovativo di ebanisteria contemporanea, ha saputo cogliere questa tendenza lanciando la nuova collezione di tavolini Cino, disegnata da Libero Rutilo. L’arte sapiente di lavorare il legno unita alla versatilità produttiva dell’azienda veronese ha portato alla creazione di questi piccoli coffee table, disponibili in diverse misure e finiture.

I tavolini Cino si presentano con un basamento in marmo Bianco di Carrara, Verde Guatemala, Rosso Levanto oppure Giallo Reale. Il piano tornito, unito alla base da un anello in ottone, è realizzato in legno massello di frassino proposto in sette finiture: trasparente, nero, wengé, noce, rovere, castagno e color moka. Cino è un complemento d’arredo che cattura l’attenzione e non passa inosservato.

È possibile personalizzare il proprio modello mixando i colori dei materiali per abbinarli all’ambiente, accostandoli cromaticamente oppure a contrasto per un effetto più originale.

www.morelato.it

