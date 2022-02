Antolini, superfici e rivestimenti in scena al Surface Design Show di Londra

- pubblicità -

Antolini annuncia l’imminente partecipazione al Surface Design Show, l’appuntamento fieristico del Regno Unito dedicato ai rivestimenti e alle superfici per interni ed esterni, in scena a Londra, da martedì 8 a giovedì 10 febbraio 2022.

Una scelta e una presenza attraverso cui l’azienda italiana, nota in tutto mondo per la selezione, lavorazione e distribuzione della più esclusiva e ampia gamma di pietre naturali, mette a disposizione del mercato inglese le proprie pietre, nonché le linee di materiali – Antolini Tech e Antolini Quartz – ispirate alle trame, alle venature e ai tratti caratteristici della pietra naturale che solo Antolini è in grado di riprodurre fedelmente, grazie agli oltre 65 anni di attività impiegati nella ricerca delle creazioni uniche di Madre Natura.

Exclusive Collection, Textures+ e Precioustone: queste le collezioni di materiali naturali che Antolini porta al Business Design Centre.

Exlusive Collection. Il selezionato ed esclusivo portfolio Antolini che raccoglie i più straordinari materiali naturali provenienti dalle migliori cave dislocate in ogni parte del mondo. Antolini Exclusive Collection racchiude l’unicità della tradizione e dell’esperienza con cui Antolini porta alla luce, con rispetto, passione e dedizione, le creazioni più nascoste e spettacolari di Madre Natura. Ogni elemento è accuratamente selezionato al fine di contribuire uno stile autentico e spontaneo.

Textures+. Collezione che si caratterizza per le trame originali che affiorano sulle superfici e che rivelano le inaspettate potenzialità delle pietre naturali. Ideale per rivestire gli ambienti in modo naturalmente sofisticato, giocando con cromie e grafismi ottenuti dalla semplice e sapiente lavorazione del materiale che viene trattato in modo da restituire raffinate percezioni tattili.

Precioustone. Collezione che comprende oltre 130 varietà di gemme preziose tra cui ametiste, quarzi, diaspri e agate, trasformate in rivestimenti scenografici e unici, specialmente le varietà traslucide retroilluminate, dagli effetti e suggestioni cromatiche irripetibili e originali.

Antolini decide di portare in scena a Londra anche le collezioni A-Tech e A-Quartz, rivestimenti che per le loro caratteristiche tecniche rappresentano una valida scelta, specialmente in quegli ambienti domestici e/o contract, bagni e cucine, dove il requisito dell’igiene è prioritario.

Con le collezioni A-Tech e A-Quartz, sapientemente ispirate alle trame delle pietre naturali e caratterizzate per varietà di scelta, versatilità e trasversalità di impiego, Antolini amplia la sua offerta e intercetta le richieste di un mercato complementare che pone sempre maggiore attenzione per il particolare effetto marmo (marble look) ottenuto grazie agli oltre 65 anni di attività dedicati alla ricerca di materiali esclusivi che hanno dettato le tendenze più eleganti e ricercate per progetti in ogni angolo di mondo.

ANTOLINI TECH

Antolini Tech è la collezione che si contraddistingue per caratteristiche di resistenza e adattabilità tipiche delle superfici in gres e capace allo stesso tempo di esprimere la bellezza assoluta dei materiali naturali. Antolini Tech rappresenta la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni sia indoor sia outdoor: dai pavimenti ai rivestimenti, fino ai piani per bagni e top per le cucine.

ANTOLINI QUARTZ

Antolini Quartz è la collezione Antolini di superfici in quarzo ispirata alla natura, che offre un’ampia selezione di materiali facili da pulire, igienici e resistenti alle macchie più aggressive e frequenti in ambiente domestico. Rappresentano la risposta ideale per chi cerca in un unico prodotto funzionalità, igiene e gradevolezza estetica. Versatile, funzionale e durevole, ideale per piani cucina, rivestimenti di pavimenti e superfici, la collezione Antolini Quartz riproduce trame, venature e tratti caratteristici delle pietre naturali che da oltre 65 anni seleziona Antolini.

Con la presenza al Surface Design Show, Antolini conferma attraverso un’offerta di prodotto dinamica e trasversale, la visione creativa e lungimirante che da quando è nata la contraddistingue.