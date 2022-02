Denis Piel, Down to Earth la prima personale in Italia alla Galleria Gracis

- pubblicità -

Dal 3 febbraio al 4 marzo 2022 Galleria Gracis ospita a Milano Down to Earth, prima grande mostra in Italia del fotografo e regista internazionale Denis Piel.

L’esposizione è organizzata da Luca Gracis in collaborazione con Valerio Tazzetti, la cui galleria d’arte contemporanea a Torino, Photo&Contemporary, raddoppierà l’appuntamento dal 8 marzo al 3 aprile 2022.

Denis Piel, Down to Earth. Una celebrazione della natura e della fertilità tra opposti e parallelismi

Il titolo, Down to Earth, evoca una caduta, un ritorno all’essenziale, al realismo, al mito dell’origine. Il progetto di Piel è, infatti, una celebrazione della natura e della fertilità, che mette in correlazione corpi e terra, crescita e morte, rurale e urbano, natura e cultura. Opposti apparenti che però si compenetrano negli scatti realizzati in digitale con una Hasselblad H4D a Chateau de Padiès.

È qui, nel sud-ovest della Francia, che Denis Piel si è trasferito con moglie e figlio dopo l’11 settembre, in una sorta di ritiro dal mondo, che aveva perso la sua innocenza, per vivere a più stretto contatto con la natura, riscoprendo i cicli della vita e la necessità di fare il proprio per salvaguardare la madre terra dalla crisi indotta dai cambiamenti climatici.

Le opere, che si ispirano all’agricoltura biologica sostenibile e rigenerativa praticata ne Les Jardins du Château de Padiès, ritraggono il mondo naturale, rivisitando la mitologia classica e creando echi con la storia dell’arte occidentale di fine Ottocento e inizio Novecento. Terreni coltivati, boschi, prodotti del raccolto, corpi maschili e femminili a riposo e al lavoro intessono parallelismi con opere iconiche e miti: nudi, come ninfe e satiri, respirano e pulsano all’interno delle immagini, abitando un paesaggio quasi onirico, aldilà dello spazio e del tempo, ma, allo stesso modo, impregnato di vita.

La predominanza del bianco e nero esalta texture e forme, creando un forte contrasto con le quattro immagini che chiudono l’esposizione in una esplosione di colori, che restituisce la concretezza e la sensualità della materia, esaltandola nella bellezza della sua perfezione.

Accanto alle immagini di Down to Earth, la mostra presenta anche Everyday Reality. Una serie di ritratti di lavoratori che hanno contribuito alla manutenzione e alla produzione di Les Jardins du Chàteau de Padiès attraverso l’organizzazione WWOOF: questi rappresentano sia un aspetto di Down to Earth messo a nudo, sia il respiro animatore del progetto.