Lisbona è una bellissima città di mare, ricca di fascino e di tantissime attrazioni culturali da ammirare. Suddivisa in diversi quartieri, ognuno unico e affascinante, è la meta ideale per passare una breve vacanza. Se invece volete concedervi una sosta più lunga la costa offre spiagge da sogno, amate soprattutto dai surfisti, e i piccoli paesini sono altrettanto particolari senza contare che è anche ben collegata con l’altra cittadina portoghese: Porto. Ma ora torniamo a Lisbona e concentriamoci sulle tappe imperdibili. Ecco quindi cosa vedere a Lisbona che sia per un fine settimana o per più giorni!

I quartieri della città

La Baixa

Il quartiere della Baixa è il cuore della città. Fu completamente distrutto nel 1755 ma fu poi interamente ricostruito ed è un meraviglioso esempio di architettura neoclassica. In questa zona della città troverete numerosi bar, ristoranti e negozi, e strade dedicate solamente ai pedoni. Da non perdere nella zona sono la Praca do Rossio con la Stazione, la Praca do Commercio e l’Elevador de Santa Justa. Sono infatti tutti luoghi straordinari.

Elevador de Santa Justa

Questo enorme capolavoro di ingegneria collega la Baixa alla collina do Carmo. In attività sin dai primissimi anni del Novecento mantiene ancora oggi il suo fascino vintage che lo rende una tappa obbligatoria tra le cose da vedere a Lisbona. La sera poi, quando tutta la città è illuminata, diventa uno dei migliori punti panoramici della città.

Il Barrio Alto

Il Barrio Alto è stato per molto tempo il quartiere della famiglie benestanti e, dall’Ottocento, è diventato anche il quartiere degli artisti. È il quartiere del divertimento e dei giovani: ci sono locali jazz, posti dove mangiare, bere e ballare.

Miradouro de São Pedro de Alcântara

Qui, una tappa imperdibile, è il Miradouro de São Pedro de Alcântara. C’è chi sostiene infatti che da quassù si possa ammirare la migliore vista panoramica su Lisbona e forse è proprio così. Perdetevi nel giardino tra panchine e scorci meravigliosi e andate alla scoperta dei busti di personaggi simbolo del Portogallo.

Il Chiado

Il Chiado è un quartiere ricco di negozi raffinati, librerie e teatri. Fu gravemente danneggiato dalle fiamme nel 1988, ma ricostruito alla perfezione. In Rua Garret, un’elegante strada che taglia in due il quartiere, si trova il caffè A Brasileira, quello che amava frequentare lo scrittore Pessoa. Da non perdere sono le rovine della chiesa gotica del Carmo.

Chiesa de São Roque

Lisbona si sa è famosa anche per le sue bellissime chiese. Nella zona del Chiado si trova uno dei capolavori in stile barocco. Si tratta della Chiesa de São Roque che lascerà tutti a bocca aperta. Se la sua facciata è austera, infatti, l’interno è ricco di marmi, ori, dipinti e, ovviamente li immancabili azujelos.

Accanto si trova il Museo de São Roque che conserva al suo interno una collezione di oggetti liturgici.

Belém

Belém è un altro quartiere straordinario e storico: è quello da cui le navi portoghesi partivano alla ricerca di nuove terre. È ampio, ricco di giardini e monumenti. Qui tra le cose da vedere spicca la Torre di Belém, che, un tempo, era faro e fortezza del porto. E il Monastero de los Jeronimos.

Monastero de los Jeronimos

Considerato tra i monumenti più importanti di Lisbona, il Monastero de los Jeronimos fu costruito per festeggiare il ritorno di Vasco da Gama che aveva appena scoperto la rotta per l’India. La sua bellezza è tale che è stato inserito tra i beni Unesco. Il monastero è un tipico esempio di architettura in stile manuelino. Si tratta di un’espressione artistica tipica della zona che unisce elementi elementi tardo-gotici e rinascimentali. Il chiostro con i suoi portali finemente scolpiti e il contrasto del colore della pietra col blu intenso del cielo di Lisbona è la vera chicca imperdibile di questo luogo maestoso.

Torre di Belem

Situata davanti al Monastero, la Torre di Belem è un altro simbolo della città. Nota anche col nome di torre di Betlemme o torre di San Vincenzo, è in realtà un bastione di 30 metri con quattro piccole torri. Se da lontano è una meraviglia, da vicino vi stupirà ancora di più per i suoi dettagli studiati in ogni singolo particolare. Gli interni, invece, sono piuttosto spogli ma d’altronde è nata a scopo difensivo e non per sfoggiare sale riccamente decorate. Una volta entrati avrete accesso al camminamento sulle mura difensive, la Sala delle udienze, la Sala del governatore, la Sala del re, una cappella e una meravigliosa terrazza panoramica.

Alfama

L’Alfama è un quartiere fatto di vicoletti, anche solo di 4 metri di larghezza, con una pendenza anche del 14%. Ci si arriva in tram, e ci si innamora del piccolo caos e della vita del luogo.

Castelo de São Jorge

Arroccato sulla cima della collina il bellissimo Castelo de São Jorge (in italiano Castello di San Giorgio), sembra controllare tutta Lisbona dall’alto. Non ci credete? Provate a perdervi per la città e in ogni zona alzate lo sguardo ed eccolo lì! Allo stesso tempo, dalla sua cima, si può ammirare una vista panoramica a 360°.

Realizzato dai Mori nella prima metà del XI secolo fu edificato non per essere un palazzo reale bensì per diventar una guarnigione militare. Solo anni dopo venne inglobato anche un Palazzo Reale del quale oggi si possono ammirare alcune rovine. All’interno del castello, inoltre, vi è un’esposizione permanente sulla storia di Lisbona e una meravigliosa Camera Oscura, i giardini e il sito archeologico con le rovine.

Tram 28

Infine, a non certo per importanza, il Tram 28. Questa esperienza va senza dubbio inserite tra le cose da vedere a Lisbona, possibilmente tra i primi posti, specie se si resta in città pochi giorni. Un’attrazione senza dubbio decisamente turistica ma non per questo meno affascinante. Comprate un biglietto, salite sullo storico Tram 28 di Lisbona e preparatevi ad ammirare le città da una prospettiva insolita, comodamente seduti all’interno di uno dei simboli non solo della città ma del Portogallo stesso.