La maison Malo presenta la Preview della collezione Autunno/Inverno 22/23 Authentic Charme

La storica maison fiorentina Malo, specializzata in maglieria di cashmere, partecipa a WHITE MILANO, dal 24 al 27 febbraio 2022. In occasione del tradeshow internazionale nel cuore del Tortona Fashion District, Malo presenta la Preview della collezione Autunno/Inverno 22/23 “Authentic Charme”.

La collezione AI 22/23 di Malo sublima l’incanto dello charme naturale. Protagonista, con la sua bellezza assoluta, il cashmere, trattato con lavaggi naturali. Caldo, avvolgente, raffinato e lavorato solo come le sapienti mani artigiane di Malo sanno fare da esattamente mezzo secolo. La sua fibra, in tutta la sua eleganza, si apre dando un aspetto pieno e ricco, invoglia lo sguardo a posarsi e la mano a toccare. Anche i colori sono quelli dei toni naturali: bianco, beige, panna, cammello, con punte di turchese oltremare, blu notte e grigi minerali. Una maglieria della più alta e sofistica qualità, che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla.

Per la donna, capi spalla avvolgenti e morbidi realizzati con tecniche di finissaggio innovative, mentre antiche tecniche di infeltritura sono rispolverate per dare vita a capi attualissimi. Pantaloni realizzati in modo integrale senza cuciture, in punto stoffa per un confort sostenuto. Maglioni dallo stile comfy chic impreziositi da ricami realizzati a mano che ricordano intrecci realizzati con fettucce a effetto cesto. Sui caban corrono impunture a mano. Maglie dai volumi importanti con effetto rete a nido d’ape in alpaca e seta. Silhouette sottili che danno un segno grafico, femminile, una donna moderna e internazionale. Presente anche il Re-cashmere, cashmere rigenerato per total look sostenibili. Per l’uomo, giacche preziose e lavorate a nido d’ape in corposo cashmere, capi fatti a mano sempre in cashmere, maglioni in preziosa alpaca con punti nordici o dettagli a intarsio.

Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza, fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Tra le più elaborate e particolari tecniche di lavorazione dei capi presentati a WHITE spiccano: fettuccia in cashmere lavorata a mano con dettagli manuali, punto perlato con dettagli in fettuccia di cashmere lavorata a mano, cashmere e seta finezza 18 con dettagli di calature a specchio, garze di cashmere con rifiniture ad effetto cordoncino, cashmere con punti nordici, alpaca con punti riso ingigantiti, cashmere rigenerato e compatto con giochi di coste, cashmere compatto, lane garzate, alpaca strappata, cashmere con bordi corrosi.

Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso soffuso e da un’eleganza senza tempo.

Malo è presente con la sua idea di moda, da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati. Per guardare al futuro senza mai smettere di lavorare per un unico grande ideale: la valorizzazione delle proprie radici e della propria storia.

Una storia che, proprio quest’anno, celebra i 50 anni. Fondata nel 1972 a Firenze, Malo è fin da subito sinonimo di eleganza ma anche di innovazione. In un’epoca in cui un cardigan di qualità pretendeva l’etichetta scozzese e offriva pochissimi colori, Malo conquista la vetta fra i produttori di maglieria in cashmere in Italia con nuance e fantasie del tutto inedite per il consumatore.

«Vogliamo festeggiare i 50 di Malo, sottolineando lo spirito pioneristico della nostra maison. Nel 1972 Malo ha voluto dare vita a qualcosa di nuovo rispetto a quello che il mercato offriva. Non abbiamo mai smesso di credere in questo spirito – sottolinea la proprietà della maison fiorentina – Per celebrare questa importante data, daremo vita a diversi eventi in Italia e nelle nostre boutique all’estero, per tutto l’arco del 2022. L’obiettivo è celebrare la storia dell’azienda e delle persone che ci lavorano. Iniziamo a festeggiare il nostro 50esimo anniversario con la partecipazione a White Milano, “contenitore” indiscusso di progetti innovativi, per poi proseguire con altre tappe che verranno svelate durante l’anno».

