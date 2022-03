FuturDome, Alexander Tillegreen: The Upsweep Paradox

Costituito da oggetti ritrovati nei seminterrati di FuturDome, Situated states (absorption and shift), è una installazione composta da due teste di manichino e lastre di legno. Entrambe si riferiscono agli stati psicologici dell’ascolto profondo e al nostro assorbimento nel processo uditivo. Le due teste, agli estremi opposti della stanza potrebbero anche essere percepite con un tono più politico, a cui si riferiscono anche i lavori sonori, uno stato di situazionalità e di incorporazione culturale che non ci permette di interpretare il mondo in cui ci troviamo.

Un ambiente asettico monocromo delimita A+A (five phantom streams for FuturDome), opera composta da 5 Phantom Words italiane che inducono l’ascoltatore ad attivarsi come co-compositore della propria esperienza, oltrepassando la propria nazionalità, cultura o genere. Proiezioni della propria mente di mutazioni della parola originale in cui l’interprete-ascoltatore è privato dell’argine protettivo che la partitura rappresenta.

Traslare il gesto artistico dall’artefice allo spettatore è anche la peculiarità dell’opera di Mary Vieira, pioniera dell’arte cinetica e concreta, a cui Tillegreen dedica una sala allestita con due lavori dell’artista brasiliana che sintetizzano le condizioni di tempo e movimento, partecipazione e co-creazione. Condizioni, le prime, anche se instabili, che ci consentono di attivare un unico, perpetuo stato di transitorietà. Gestire il tempo e ridurlo a variazioni modulari di proporzioni armoniche immanenti diventa per Vieira, l’idea di una nuova realtà.

“I don’t have problems of country, of nationality. Nationality doesn’t exist for me.” “Deep down ideas don’t have gender. Ideas are asexual at their core.” – Mary Vieira.

Il dialogo con la scultrice brasiliana si intensifica con Correspondence (before thought), installazione sonora composta da campioni della voce di Vieira estratti da una delle sue rarissime interviste video. L’opera può considerarsi una sorta di conversazione chiamata-risposta tra i due artisti, in cui Tillegreen comunica con la scultrice generando tappeti sonori che identificano temi comuni che ricorrono nella pratica di entrambi gli artisti. Un suono, strutturato o meno, quando viene eseguito, diviene una forma di scultura. L’aria nello spazio della rappresentazione è scolpita come una scultura molecolare nel tempo, viene quindi osservata dalle orecchie degli ascoltatori o dallo spazio che la delimita, permettendoci di interpretare il mondo o i mondi in cui ci troviamo.

Persino nei momenti di maggiore disperazione e caos, quando la cicatrice con il mondo si fa più profonda, la musica vorrebbe precipitare nella nostra coscienza per evocarne mistero e sacralità, o forse soltanto mostrare le fratture tra le radici autentiche di un’umanità e di un genere che non esiste più e la nuova mitologia del consumo.

Se il suono è funzionale a definire e formare lo spazio, nelle architetture acustiche di Alexander Tillegreen l’ambiente sonoro attua dei processi di annullamento sensoriale, innescando uno stato primario che oltrepassa le classificazioni di umano e animale, di identificazione di genere e provenienza, rappresentando uno stato neutrale oltre ogni concetto di tempo, che si insinua e solca gli abissi transitori della realtà.