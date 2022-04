miart 2022, un’edizione nel segno della ripartenza

- pubblicità -

Dal 1° al 3 aprile 2022 torna miart la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano. Ventiseiesima edizione, diretta per la seconda volta da Nicola Ricciardi, miart2022 è la prima fiera d’arte del 2022 in Italia e tra le prime in Europa. Un appuntamento che si conferma imprescindibile per il pubblico e i collezionisti italiani e internazionali.

Tra gli artisti, infatti, fanno capolino alcuni nomi dei protagonisti della 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia; come ad esempio Carla Accardi, Tomaso Binga, Miriam Cahn, Giulia Cenci, Gabriel Chaile, Louise Nevelson, Joanna Piotrowska, Grazia Varisco

Primo Movimento, un’edizione di miart dedicata alla ripartenza e al dialogo tra il passato, il presente e il futuro

Il nome di questa nuova edizione, che ne dichiara anche il tema, è Primo Movimento. Una sorta di dichiarazione d’intenti che vuole essere anche il segnale dell’avvio simbolico di una nuova fase. Il principale obiettivo della ventiseiesima edizione è, infatti, quello di dare il via a una nuova fase: al primo movimento di una nuova possibile sinfonia.