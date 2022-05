- pubblicità -

Non è una novità che la Toscana sia una regione ricca di bellissime città come Firenze e Siena, ma anche di comuni più piccoli eppure ugualmente ricchi di fascino. Tra questi vi è in particolare Pomarance, il quale si trova in provincia di Pisa e vanta appena 5.574 abitanti. Il territorio, prevalentememte collinare, è caratterizzato tanto da spazi coltivati e abitati quanto da aree boscose e isolate. Il luogo perfetto dove perdersi e imbattersi in ambienti e siti architettonici imperdibili. Se si ha in programma di visitare questo comune senza perdersi le maggiori attrazioni, ecco un’utile guida su cosa vedere a Pomarance!

Pomarance: cosa vedere nel comune toscano

Riserva naturale di Monterufoli-Caselli

È questa un’area naturale protetta della regione Toscana istituita nel 1995, che occupa oggi una superficie di 4.828 ettari. La Riserva offre percorsi da poter intraprendere a piedi, in bicicletta e anche a cavallo. Nel corso di queste escursioni, nel territorio costituito da una ricca vegetazione mediterranea, non è infrequente l’avvistamento molte specie animali diverse, tra cui daini, cervi e, soprattutto, cinghiali. Di rilevante interesse è la presenza di alcuni esemplari di lupi, anche se la loro osservazione risulta difficoltosa a causa della bassa densità e della ritrosia dell’animale a venire a contatto con l’uomo. In generale, si tratta del luogo perfetto dove allontanarsi dal caos urbano e stare un po’ a contatto con la sola natura.

Pieve di San Giovanni Battista

La pieve di San Giovanni Battista è un’antica chiesa del periodo medievale, che sorge su una necropoli etrusca. L’interno, a tre navate, è decorato da un imponente ciclo di affreschi con Scene della vita di Cristo realizzato dal pittore neoclassico Luigi Ademollo nel 1837. Si segnalano anche la Madonna e santi di Vincenzo Tamagni, e l’Annunciazione di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio. Proseguendo per via Mascagni, si può poi raggiungere piazza Cavour, ovvero il cuore del quartiere medievale.

Libbiano

Da Pomarance, immancabile è anche una visita a Libbiano, una frazione del comune situato sulle Colline metallifere in mezzo alla Riserva naturale di Monterufoli-Caselli. Qui, oltre alle caratteristiche vie, sono presenti due chiese di ridotte dimensioni, in funzione solo la chiesa dei Santi Simone e Giuda, ed un cimitero. La seconda domenica di agosto, invece, si tiene un evento gastronomico denominato Cena Itinerante, che attira fino ad un migliaio di avventori ad ogni edizione.

La Rocca Sillana

Si tratta di una possente fortificazione risalente all’XII secolo, visibile a grande distanza, che domina maestosa sul vertice di un rilievo collinare a 530 metri sul livello del mare, in una posizione privilegiata da un punto di vista militare. La leggenda, anche in virtù del nome, vorrebbe far risalire l’origine del fortilizio alla guerra civile fra Mario e Silla, avvenuta tra l’83 e l’82 a.C. Benché le ipotesi più accreditate vedano la rocca costruita appunto nel XII, numerosi ritrovamente archologici testimoniano su quel rilievo roccioso un attività militare anche di molto precedente. Oggi la Rocca Sillana è uno dei maggiori punti di interesse turistico e vi è possibile anche celebrare matrimoni.

Museo della Geotermia

Tra i comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Monterotondo Marittimo è presente l’area geotermica più estesa d’Europa. Qui è possibile visitare il Museo della Geotermia di Larderello, dove si potrà ripercorrere l’uso della geotermia dagli Etruschi ai nostri giorni, scoprendo qualcosa di più su questa fonte energetica pulita e rinnovabile. ll museo è ospitato nel Palazzo De Larderel ed è stato inaugurato nel 1956. Fiore all’occhiello è il pozzo dimostrativo, profondo oltre 700 metri, con una portata di 10 tonnellate all’ora e una temperatura di 180°.

Altre frazioni da vedere

Castelnuovo e Serrazzano, antichi Montecastelli, dove si trova il Museo della Civiltà Contadina, e San Dalmazio, ricco di castelli medievali. Montegemoli è invece un borgo conosciuto per i presepi che ogni anno a Natale vengono allestiti lungo le strade del paese. A Montecatini Val di Cecina, infine, si trova il Museo della Miniera, da cui fino a pochi anni fa veniva ricavato il rame. Intorno a Pomarance sono diversi i piccoli centri arroccati su cocuzzoli che hanno mantenuto l’antico aspetto ed i cui nomi suggeriscono già la loro storia. Tra questi sono da visitare, antichi borghi circondati da boschi di castagno,, dove si trova il Museo della Civiltà Contadina, e, ricco di castelli medievali.è invece un borgo conosciuto per i presepi che ogni anno a Natale vengono allestiti lungo le strade del paese. A, infine, si trova il Museo della Miniera, da cui fino a pochi anni fa veniva ricavato il rame.

Pomarance: quanto dista da Pisa e dal mare

Essendo Pomarance in provincia di Pisa, si può anche decide di soggiornare in quest’ultima per poi spostarsi comodamente in auto. La distanza tra Pomarance e Pisa è di circa 90 km e il tempo di percorrenza previsto per il viaggio è di circa 1 ora e 12 minuti seguendo la strada principale, ovvero la Strada Statale 1 Aurelia, SS1. Fare ciò permetterebbe di poter visitare anche più zone della provincia, senza rimanere necessariamente legati ad un solo comune. Se invece si desidera anche raggiungere il mare, Pomarance dista da questo appena 40 km, potendolo dunque raggiungere comodamente in poco tempo.