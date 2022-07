Frasi sui bugiardi: dai bugiardi patologici ai bugiardi in amore

- pubblicità -

Di aforismi ce ne sono tanti, da quelli relativi all’amore a quelli relativi all’amicizia, da quelli sulla felicità a quelli sulla vita nella sua totalità. Tra gli aforismi più saggi in cui ci si può imbattere, vi sono anche quelli relativi ai bugiardi. Di persone che mentono è infatti pieno il mondo e si va dai bugiardi patologici fino ai bugiardi in amore. Se si conoscono persone di questo tipo, ecco un utile elenco di frasi sui bugiardi da utilizzare al momento giusto!

Frasi sui bugiardi in amore

I bugiardi in amore sono assai pericolosi, tanto per gli altri quanto per sé stessi. Quando si è alle prese con un sentimento forte come l’amore, mentire non è mai la soluzione migliore, anche se è certamente tra le più facilmente percorribili. Ecco di seguito alcune brillanti frasi sui bugiardi in amore:

“Un uomo dal fascino così ovvio ed esemplare deve essere un bugiardo.” (Anita Brookner)

“Le bugie possono sembrare terribilmente belle quando una ragazza è innamorata della persona che le dice.” (Gabrielle Zevin)

“Se dico una bugia ti amo, ma se ne dico due ti ho tradito.” (Fabrizio Caramagna)

“Di tutte le crudeli menzogne che ti dicono, la più crudele è chiamata amore.” (George RR Martin)

“Le bugie peggiori sono le bugie che diciamo a noi stessi. Viviamo negando ciò che facciamo, persino ciò che pensiamo. Lo facciamo perché abbiamo paura. Temiamo di non trovare l’amore e, quando lo troviamo, temiamo di perderlo. Temiamo che, senza amore, saremo sempre infelici.” (Richard Bach)

“Da quel momento la sua vita non fu che un tessuto di menzogne, nel quale avvolgeva il suo amore, come per velarlo e nasconderlo.” (Gustave Flaubert)

Frasi sui bugiardi cronici

Mentire per alcuni è un arte, per altri un gesto irresistibile. Molti sono però anche quelli che di dire bugie proprio non riescono a farne a meno, mentendo tanto sulle cose più importanti quanto anche su quelle generalmente più sciocche. Ecco di seguito un elenco delle migliori frasi sui bugiardi cronici:

“Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita.” (Tennessee Williams)

“Siamo tutti isole che gridano bugie in un mare di incomprensione.” (Rudyard Kipling)

“Ogni sciocco può dire la verità, ma ci vuole una persona di polso per sapere come mentire bene.” (Samuel Butler II)



“Il mentitore dovrebbe tener presente che per essere creduto non bisogna dire che le menzogne necessarie.” (Italo Svevo)

“Chi mente è come un alcolista: è sempre in riabilitazione.” (Steven Soderbergh)

“Egli aveva notato che le persone che mentono erano, nel complesso, più piene di risorse e di ambizioni ed avevano più successo di coloro che non mentivano.” (Joseph Heller)

Frasi sui bugiardi seriali

Proprio come i serial killer, anche i bugiardi possono essere seriali, pronunciando menzogne particolarmente arricchite dietro cui nascondersi. Per queste persone, la bugia è un’arte con cui colpire le proprie ignare vittime. Ecco una serie di frasi sui bugiardi seriali:



“Essere un’esperta mentitrice non significa avere una gran bella immaginazione. Molti buoni mentitori di immaginazione non ne hanno affatto; è proprio questo che permette loro di dire bugie con gli occhioni spalancati e pieni di convinzione.” (Philip Pullmann)

“Il miglior bugiardo è colui che fa compiere il tragitto più lungo al minor numero di menzogne.” (Samuel Butler)



“La punizione del bugiardo non sta alla fine nel fatto che non viene creduto, ma che non può credere a nessun altro.” (George Bernard Shaw)

“Penso di essere sempre stato un bugiardo, solo che adesso vengo pagato per questo.” (Jason Isaacs)

“La definizione di gaffe è quando un politico dice la verità.” (Michael Kinsley)

Frasi sui bugiardi traditori

Tra i peggiori tipi di bugiardi, vi è senza dubbio quelli che mentendo commettono tradimento. Non tutte le menzogne corrispondono ad un tradimento, ma alcune sì e sono quelle che più di tutte feriscono chi ne viene colpito. Recuperare la fiducia, dopo, è estremamente complicato. Ecco un elenco di frasi sui bugiardi traditori :

“Non sono infastidito dal fatto che tu mi abbia mentito, sono infastidito perché d’ora in poi non posso più crederti.” (Friedrich Nietzsche)

“Non lo chiamerei un bugiardo. Preferirei definirlo uno che vive dall’altro lato dei fatti.” (Robert Orben)

“Le bugie più crudeli sono spesso raccontate in silenzio.” (Robert Louis Stevenson)

“Tra gli uomini ci sono assassini che non hanno ancora sparso sangue, ladri che non hanno ancora rubato nulla, e bugiardi che finora hanno detto la verità.” (Khalil Gibran)

“Sa perché gli uomini sono così stronzi? Perché sono dei bugiardi.” (Catherine Zeta-Jones)

“Fu così che iniziarono la disonestà e il tradimento, non in grandi bugie ma in piccoli segreti.” (Amy Tan)

Frasi sui bugiardi patologici

C’è chi di dire le bugie proprio non può farne a meno. I bugiardi patologici sono così, non risparmiano nessuno e utilizzano la menzogna per arricchire racconti altrimenti privi di particolare significato. Il rischio maggiore è quello di diventare schiavi delle proprie menzogne. Ecco una serie di brillanti frasi sui bugiardi patologici:

“Il sognatore mente a se stesso, il bugiardo solo agli altri.” (Friedrich Wilhelm Nietzsche)



“Chi è stato trovato bugiardo una volta, non è creduto anche se dice il vero.” (Fedro)

“Un buon bugiardo sa che la menzogna più efficace è sempre una verità a cui è stato sottratto un elemento fondamentale.” (Carlos Ruiz Zafon)



“La migliore vendetta su un bugiardo è quella di convincerlo di aver creduto alle sue parole.” (Nassim Nicholas Taleb)



“Il bugiardo riconosce in ogni momento che l’anima della conversazione è la ricreazione e non l’istruzione, ed è molto più civile del testone che esprime ad alta voce la sua incredulità per una storia che viene detta semplicemente per divertire la compagnia.” Oscar Wilde)



“Come il bugiardo è condannato a non essere creduto quando dice la verità, così è privilegio di colui che gode di buona reputazione essere creduto anche quando mente.” (Miguel De Cervantes)



“I bugiardi spacciano le loro vanterie soprattutto quando capiscono che non è presente nessuno che possa confutarli.” (Esopo)