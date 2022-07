Frasi bellissime della buona notte: le migliori per lei o per il proprio amore

- pubblicità -

Come è bello ricevere una frase di buongiorno, così è sempre meraviglioso ricevere in dono un augurio speciale per la buona notte. Nel momento in cui si cade preda del sonno e i pensieri lasciano il posto ai sogni, si entra infatti in una dimensione potenzialmente spaventosa. Per qualche ora non si è padroni del proprio corpo né della propria mente. Poter sentirsi cullati dall’amore è allora un valore inestimabile e per far ciò ci sono delle frasi bellissime della buona notte da poter dedicare alla propria persona speciale.

Se non si è nello stesso letto, impossibilitati dunque a comunicare il proprio amore e quell’insostituibile senso di protezione attraverso la fisicità, si può ugualmente far ciò grazie a delle frasi bellissime della buona notte, che permettono di addormentarsi con quel senso di benessere che ci culla fino al risveglio. Non c’è infatti niente di meglio che addormentarsi con un ricordo o una sensazione positiva, che possa influenzare al meglio anche i nostri sogni.

La notte, d’altronde, è un momento particolarmente fervido per la creatività e sono tantissime le frasi per la buonanotte che si possono ideare. Da quelle più semplici a quelle più articolate, attraverso cui esprimere in modo più o meno velato i propri sentimenti. In alternativa, ci hanno pensato anche innumerevoli poeti e artisti d’ogni genere a concepire delle frasi da poter dedicare ancora oggi. Ecco allora una raccolta di frasi bellissime della buona notte.



Frasi bellissime buona notte per lei

Pochi momenti sono romantici quanto lo è la notte. Anche nel momento di salutarsi, c’è infatti sempre tempo di poter esprimere i propri sentimenti più profondi, lasciando nell’altra persona una sensazione di benessere senza eguali. Augurare in modo speciale la buonanotte alla propria amata, ad esempio, può essere un momento estremamente significativo e dolce. Ecco allora alcune frasi bellissime della buona notte per lei.



Fa sogni d’oro accompagnati dalla dolce luce di luna e stelle, buonanotte mio tesoro.

Non vedo l’ora di andare a dormire per poterti sognare ancora… Buonanotte tesoro mio.

Non so se sia più bello pensarti o sognarti… adesso mi addormento e domani mattina ti farò sapere, buonanotte amore mio!

Se fossi li con te ti farei una carezza per augurarti una dolce buonanotte, quindi pensami intensamente e, per una attimo, sentirai la mia mano sul tuo viso.

Addormentarmi col pensiero che domani ti rivedrò mi fa pensare che a volte il futuro misterioso può essere infinitesimamente meglio di un passato monotono ma conosciuto! Buonanotte!

Guarda in alto, la vedi la stella più luminosa? Il cielo l’ha accesa per noi, per illuminare i nostri sogni. Buonanotte Amore!

Buonanotte dolce creatura dalle sembianze angeliche, sognami, ed il mio sonno sarà stupendo!

Il pensiero di poterti abbracciare anche domani mi dà la pace necessaria per poter dormire tranquillo. Buonanotte amore sei fantastica.

È una mia impressione o la luna sta cercando di splendere come te stanotte? Sogni d’oro bella, dormi bene.

Dolce notte, vita adorata. Vorrei che tu fossi qui con me. Ti amo immensamente.

Frasi bellissime buona notte amore mio

Che si sia vicini o distanti, una delle ultime cose che gli innamorati fanno prima di addormentarsi è mandare la buona notte alla persona amata. Ci sono tanti modi per poter augurare ciò, descrivendo allo stesso tempo la forza del proprio sentimento. Per l’occasione, ecco alcune frasi bellissime della buona notte per l’amore mio.



Oggi è solo un’altra pagina della nostra meravigliosa storia insieme e domani sarà un altra stupenda storia da scrivere insieme. Ti amo amore mio buonanotte.

Questa notte vado a dormire prima perché non vedo l’ora di rivederti nei miei sogni. Buonanotte.

Amo sapere che domani mi sveglierò e tu sarai la prima persona a cui pensare. Buonanotte amore!

Le stelle brillano luminose nel cielo, ma non sono nulla in confronto ai tuoi dolci occhi. Buonanotte amore, a domani.

Sei l’ultima persona che penso prima di addormentarmi e la mia prima gioia quando mi sveglio.

Respira profondamente e guarda le stelle. Vedi le due stelle più luminose? Quelle siamo noi, lontani ma sempre vicini. Notte amore, sei speciale.

Abbandonati al sonno amore mio… io sarò lì con te nel tuo cuore.

Notte amore. Ti auguro una dolce notte e fai bei sogni, ti amo!

Non so esattamente quando io abbia iniziato ad amarti, so solo che ad un certo punto la notte mi parlava solo di te.

In questa lunga giornata, tu sei la dolce melodia che mi fa star bene. Buonanotte mio grande amore.

Frasi bellissime buona notte

La notte è sempre un momento speciale, dove l’animo si acquieta e tutto acquisisce una leggerezza che permette di godere meglio di ogni istante. Il momento prima di andare a dormire, naturalmente, fa parte di questi e nel corso della storia poeti e altre celebri personalità hanno dedicato a questo atto frasi meravigliose. Ecco allora alcune frasi bellissime della buona notte.



Non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore. ( Gabriele D’Annunzio )

) Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge. ( Johann Wolfgang von Goethe )

) Da quali stelle siamo caduti per incontraci qui? ( Friedrich Nietzsche )

) Le stelle nel cielo ridono e come i miei occhi brillano quando immaginano te. ( Shen Fu )

) Anima mia / chiudi gli occhi / piano piano / e come s’affonda nell’acqua / immergiti nel sonno / nuda e vestita di bianco / il più bello dei sogni / ti accoglierà. ( Nazim Hikmet )

) Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. ( Alda Merini )

) Buonanotte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. ( Ejay Ivan Lac )

) Buonanotte, amore mio. Oggi ti amo più di ieri e meno di domani. ( Marianna Ximenes )

) Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce. ( Pablo Neruda )

) Tu sei il mio sole, la mia luna, e tutte le mie stelle. ( E.E. Cummings )

) Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte: è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)