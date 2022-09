Photofestival, a Milano la 17esima edizione della rassegna di fotografia d’autore

- pubblicità -

Dal 14 settembre al 31 ottobre 2022 torna a Milano Photofestival; rassegna di fotografia d’autore che giunge quest’anno alla diciassettesima edizione.

Con le sue 16 edizioni, 1.650 mostre fotografiche, 1.600 autori italiani e stranieri e 707 diversi spazi espositivi coinvolti, Photofestival si è affermato come il più importante appuntamento milanese dedicato alla fotografia d’autore e uno degli eventi culturali più rilevanti della scena italiana.

Ricominciare dalle immagini, Photofestival 2022. L’importanza delle immagini per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi, recuperando una normalità mai come ora apprezzata

Sotto la direzione artistica di Roberto Mutti, Photofestival 2022 presenta oltre 150 mostre – quasi tutte visitabili gratuitamente – con un percorso espositivo che affianca come sempre autori affermati e talenti emergenti, il confronto tra linguaggi diversi, la promozione della presenza femminile, il coinvolgimento di spazi espositivi non solo in centro ma anche in zone periferiche, per portare la fotografia anche dove abitualmente non arriva, nel segno dell’inclusività.

Novità principale dell’edizione 2022 è la sempre maggiore diffusione di Photofestival sul territorio. Se Milano e la sua area metropolitana restano l’epicentro del circuito, il festival quest’anno si espande in un numero crescente di province lombarde (Bergamo, Brescia Monza, Lecco, Varese) e italiane (Bologna, Venezia). Un traguardo raggiunto grazie al coinvolgimento dei negozi specializzati di fotografia, una parte fondamentale dell’ecosistema dell’imaging che opera con passione con un’importante attività di promozione della fotografia.

Il titolo della nuova edizione è Ricominciare dalle immagini. Indagini sulla realtà e sguardi interiori. In un periodo in cui stiamo uscendo da una situazione di generale sgomento, con questa suggestione il festival invita a riflettere sull’importanza delle immagini per osservare il mondo, e noi stessi, con occhi diversi, recuperando una normalità mai come ora apprezzata.

Qui tutte le mostre in programma.