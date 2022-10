Frasi Ligabue: le frasi d’amore e amicizia più belle da dedicare a chi ami

A volte riuscire a dire “Ti amo” o semplicemente “ti voglio bene” ad una persona cara, è molto più difficile di quanto sembri; al fattore timidezza infatti si aggiunge anche la scarsa capacità di alcuni di verbalizzare i propri sentimenti. Ecco il motivo per cui sempre più persone prendono in prestito le parole di grandi poeti o scrittori per esprimere ciò che provano. Eppure un linguaggio troppo forbito per alcuni complica le cose; per dire ‘ti amo’ non servono sempre grandi paroloni ma frasi sincere ed ispirate.

Soprattutto per le nuove generazioni, infatti, la musica è un’inesauribile fonte d’ispirazione; e chi è che riesce a cantare agli innamorati meglio del cantautore Luciano Ligabue? Le sue canzoni sono state la colonna sonora dei momenti più belli dei trentenni e quarantenni di oggi e adesso anche i giovanissimi sembrano essere attratti dai suoi testi così irresistibilmente autentici. Se anche voi amate quindi la musica di questo straordinario cantante, abbiamo qui pronta una piccola selezione di frasi di Ligabue da dedicare alle vostre persone più care.

Frasi canzoni Ligabue

E tu che mi abbracci più forte, mi chiedi di cosa siamo composti, che tanto sai già la risposta (Made in Italy)

Non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. (G come Giungla)

A parte che i sogni passano, se uno li fa passare. Alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. (Niente paura)

Sono io che guido, io che vado fuori strada; sempre io che pago, non è mai successo che pagassero per me. (Questa è la mia vita)

Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così. (L’odore del sesso)

Ho visto che l’amore cambia il modo di guardare. (Atto di fede)

Le donne lo sanno, c’è poco da fare, c’è solo da mettersi in pari col cuore. (Le donne lo sanno)

Ti voglio credere perché tu ci credi, perché sei dolce tanto quanto sei dura. Io ti voglio credere perché sei sicura di qualcosa. (Il meglio deve ancora venire)

Ho messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mai perché, io non riesca a metter via te (da “Ho messo Via”)

Credo nel rumore di chi sa tacere, che quando smetti di sperare inizi un po’ a morire, credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo… (da “Almeno credo”)

Quando il cuore senza un pezzo, il suo ritmo prenderà… Quando l’aria che fa il giro i tuoi polmoni beccherà… quando questa merda intorno sempre merda resterà, riconoscerai l’odore perché questa e’ la realtà! (da “Il giorno di dolore che uno ha”)

C’han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai, e calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza (da “Non è tempo per noi”)

Quando indietro non si torna, quando l’hai capito che, che la vita non è giusta come la vorresti te; quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l’han detto tutti quanti che per loro è facile. (da “Il giorno di dolore che uno ha”)

Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri!! (da “Freccia”)

Da adesso in poi ci proverò, a farti avere il meglio che ho, il peggio lo troverai da te! (da “Da adesso in poi”)

Credo che non sia tutto qua, però prima di credere in qualcos’altro bisogna fare i conti con quello che c’è qua! (da “Freccia”)

E in mezzo a tutto questo perdersi, c’è un uscio chiuso, l’anima… chissà se ti ricordi la tua chiave dov’è… E in mezzo a tutto questo sciogliersi fa più il destino o la volontà? Se la risposta è “amore” la domanda qual’è? (da “A.A.A. Qualcuno cercasi”)

E ti sei opposto all’onda, ed è lì che hai capito… che più ti opponi e più ti tira giù. E ti senti ad una festa per cui non hai l’invito, per cui gli inviti adesso falli tu!! (da “Metti in circolo il tuo amore”)

Ho perso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho! (da “Ho perso le parole”)

O sei uno di loro, o sei quello che tu vuoi (da “Piccola città eterna”)

Se sotto il cielo c’è qualcosa di speciale passerà di qui, prima o poi. (da “Seduto in riva al fosso”)

Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come viene, a suo modo qua non c’è mai stato solo un mondo solo, credo a quel tale che dice in giro che l’amore porta amore, credo… (da “Almeno credo”)

Per ogni passo strisciato, stanco e, nel frattempo, tutto il resto e’ fretta, e la scelta e’ o resti fuori o corri per davvero; C’è chi corre e chi fa correre… e c’è chi non lo sa, io so solo che… Quando tocca a te… tocca a te! (da “Quando tocca a te”)

Non saremo delle star, ma siam noi con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c’è non si può sempre perdere per cui giochiamoci, certe luci non puoi spegnerle. (da “Urlando contro il cielo”)

Appoggiati a me, che se ci dovesse andar male cadremo insieme, con la pesantezza del cuore, dai deciditi che… male non farà (da “Male non farà”)

Quante vite non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscan te; quanti generi di pesci e che correnti forti, perché ‘sto mare sia come vuoi te!! (da “Metti in circolo il tuo amore”)

Se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei! (da “Non è tempo per noi”)

Siamo della stessa pasta, bionda non la bevo sai, ce l’hai scritto che la vita non ti viene come vuoi, ma è la tua e per me speciale… (da “Balliamo sul mondo”)

Ci son treni che non ripassano, ci son bocche da ricordare, ci son facce che si confondono, e poi ci sei tu… ora ci sei tu! (da “Cerca nel cuore”)

Vedi in fondo siamo sempre qua, e non è obbligatorio essere eroi… (da “Marlon Brando è sempre lui”)

Può darsi tu non sia come ti volevano, se ti consola come te ci siamo in un bel po’. (da “Con queste facce qui”)

Fatti per correre o per rallentare, c’è anche chi ha deciso di camminare al passo che gli pare (da “Fuoritempo”)

Credo che non sia tutto qua, però prima di credere in qualcos’altro bisogna fare i conti con quello che c’è qua! (da “Freccia”)

Ho messo via un po’ di consigli dicono “e’ più facile”, li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me (da “Ho messo Via”)

Tu che sai ciò che so, sai la vita che ho, riparati un po’, forse ti piove dentro, usa la casa che ho (da “Tutte le strade portano a te”)

Tu che sei ciò che sei, che non cambierai mai, promettimi che ci sarà sempre un posto che tieni caldo per me (da “Tutte le strade portano a te”)

Ti sento, c’ho il sole dritto in faccia e sotto la mia buccia che cosa mi farai (da “Ti sento”)

Dicon tutti che la vita è corta, basta che ti giri un attimo e capisci che non riesci a farci stare tutto (da “Il campo delle lucciole”)

Qui con la vita non si può mai dire, arrivi quando sembri andata via, ti sento dentro tutte le canzoni, in un posto dentro che sol io ti sento (da “Ti sento”)

La cultura ti alza la voce, tre miliardi di analfabeti, per una “cultura di pace” (da “Baby è un mondo super”)

Si fa presto a cantare che il tempo sistemi le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così (da “L’odore del sesso”)

Abbiamo amici che neanche sappiamo, finché va bene ci leccano il culo (da “Tra palco e realtà”)

Ti ho vista fare giochi con lo specchio e aver fretta d’esser grande e poi voler tornare indietro, quando non si può (da “Quella che non sei”)

Brutta storia, dico corro corro e resto sempre in fondo, sono fuori allenamento oppure è allenato il mondo? Certa gente riesce solo a dire sei fuoritempo (da “Fuoritempo”)

C’è chi ha scelto la donna sbagliata e forse ha scelto per tutta la vita, altra scelta che ha è a chi farla finita (da “I duri hanno due cuori”)

“Verso che cosa andiamo?” lei chiede. Lui dice “Beh, questo non si sa, però sappiamo bene cosa non c’era qua” (da “Salviamoci la pelle”)

Come vedi sono qua: monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età (da “Urlando contro il cielo”)

Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia (da “L’amore conta “)

Cosa vuoi che sia, passa tutto quanto, solo un po’ di tempo e ci riderai su, cosa vuoi che sia, ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu a (da “Cosa vuoi che sia”)

Quelle che sanno, spiegarti l’amore o provano almeno a strappartelo fuori e quelle che mancano, sanno mancare e fare più male (da “Le donne lo sanno”)

Sono qui per l’amore per riempire col secchio il tuo male, con la barca di carta, che non vuole affondare (da “Sono qui per l’amore”)

Credo nel rumore di chi sa tacere che quando smetti di sperare inizi un po’ a morire, credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori o almeno credo (da “Almeno credo “)

Eri bellissima lasciatelo dire, eri di tutti ma non lo sapevano e tu lo sapevi che facevi gola e soggezione, siamo stati insieme e comunque non mi hai conosciuto mai (da “Eri bellissima”)

Frasi di Ligabue sull’amore

“Ho messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te” (Ligabue – Ho messo via)

“E quelle che sanno spiegarti l’amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male” (Ligabue – Le donne lo sanno)

“E adesso che sei dovunque sei chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere” (Ligabue – Il mio pensiero)

“Io e te ci siam tolti le voglie ognuno i suoi sbagli, è un peccato per quelle promesse oneste ma grosse. Ci si sceglie per farselo un po’ in compagnia questo viaggio in cui non si ripassa dal via” (Ligabue – L’amore conta)

“Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia” (Ligabue – L’amore conta)

“Quella che non sei non sei, ma io sono qua e se ti basterà. Quella che non sei non sarai a me basterà” (Ligabue – Quella che non sei)

“Ti brucerai piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai dietro a una scia, un soffio, un velo, ti staccherai perché ti tiene su soltanto un filo” (Ligabue – Piccola stella senza cielo)

“Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così. Io non so se è proprio amore: faccio ancora confusione, so che sei la più brava a non andarsene via” (Ligabue – L’odore del sesso)

“Non va più via l’odore del sesso che hai addosso, si attacca qui all’amore che posso che io posso” (Ligabue – L’odore del sesso)

“Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare, chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il tempo non passava non passava la nottata, eri solo da incontrare ma tu ci sei sempre stata” (Ligabue – Ci sei sempre stata)

“Ogni minuto è pieno, ogni minuto è vero se ci sei” (Ligabue – Il giorno dei giorni)

“Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole so che lo sai, le mie parole non servon più” (Ligabue – Ho perso le parole)

“Fragile e piccola con le tue paure mi costringevi a nasconderti le mie, sapevi ridere, sapevi il tuo sapore, te la godevi ad occupare tutte le mie fantasie” (Ligabue – Eri bellissima)

“Sei sempre così il centro del mondo, il primo bengala sparato nel cielo quando mi perdo, sei sempre così il centro del mondo, ti prendi il mio tempo, ti prendi il mio spazio, ti prendi il mio meglio” (Ligabue – Il centro del mondo)

Sei scoppiata a piangere. Sei corsa ad abbracciarmi. Forse è stato solo merito della paura, ma hai ripreso ad aver bisogno di me. Mi hai permesso di rientrare. Era quello che mi serviva per prendere il coraggio necessario per dartene. Non ti sarebbe successo niente, piccola. Potevi fidarti di me ora che avevi ripreso a farlo.

Appoggiati a me che se ci dovesse andar male cadremo insieme, e insieme sapremo cadere.

La danza del delirio la conduci tu. Io sto solo imparando a non pestarti i piedi.

Cosa c’entra quel tramonto inutile? Non ha l’aria di finire più. E ci tiene a dare il suo spettacolo, mentre qui, manchi tu.

A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire Non sò se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare.

Grazie per la neve che sta scendendo. Mi è sempre piaciuta, ma adesso mi sembra proprio puntuale. Tempestiva. Porta pulizia. Porta bianco. Costringe all’attenzione. Ai tempi lunghi. Lima rumori e colori. Lima le bave dei sensi. Ce n’è bisogno. Ancora per un po’.

“Andiamo a fare due passi?” ti chiedo. “Ma nevica fortissimo”. “Appunto.“

Fatti per correre o per rallentare, c’è anche chi ha deciso di andare al passo che gli pare

Io invece ti vedo, sento e conosco benissimo. So cos’hai provato e cosa stai provando. Conosco i sensi di colpa di cui sei capace. Specialmente se sono relativi a qualche ferita che puoi avermi inferto. Figuriamoci questa volta.

Ridiamo come le montagne non appena gli voltiamo le spalle, ogni volta che sono sicure che nessuno le veda. Come il mare che si ostinano a chiamare furioso mentre le tempeste non sono che i suoi sghignazzi. Come le nuvole che se piangono pioggia è solo per il gran ridere. Come il vento che non fa che sganasciarsi e soffia soltanto perché deve riposare il respiro. Ridiamo come il cielo che deve avere tutti i motivi per ridere di noi ma anche con noi. Ridiamo come non potranno mai fare gli animali che non sanno cosa si perdono. Ridiamo come solo i più fortunati riescono a fare. Ridiamo di cuore.

Se ti scrivo solo adesso, è che sono io così, è che arrivo spesso tardi, quando sono già i ricordi che hanno preso casa qui. Non è vero ciò che ho detto, qua c’è tutto a dire che ci sei… Fai buon viaggio e poi, poi riposa se puoi…

E la valigia ha cominciato a pesare, tu devi ancora partire.

Ti vengo a prendere e mi aspetto di tutto, e non dev’essere per forza perfetto.

Voglio non dire mai “è tardi”, oppure “peccato”, voglio che ogni attimo sia sempre meglio di quello passato.

Sono io che guido, io che vado fuori strada; sempre io che pago, non è mai successo che pagassero per me.

Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia.

Frasi Ligabue sull’amicizia

Eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata

Io penso che le persone non si dimenticano. Non puoi dimenticare chi un giorno ti faceva sorridere, chi ti faceva battere il cuore, chi ti faceva piangere per ore intere. Le persone non si dimenticano. Cambia il modo in cui noi le vediamo, cambia il posto che occupano nel cuore, il posto che occupano nella nostra vita. Ci sono persone che hanno tirato fuori il meglio di me, eppure adesso tra noi, c’è solamente un semplice “ciao”. […] Ci sono persone che nonostante mi abbiano fatto versare lacrime, mi abbiano stravolto la vita… mi hanno insegnato a vivere. Mi hanno insegnato a diventare quello che sono. E, anche se oggi tra noi resta solamente un sorriso o un semplice ciao, faranno per sempre parte della mia vita. Io non dimentico nessuno. Non dimentico chi ha toccato con mano, almeno per una volta la mia vita. Perché se lo hanno fatto, significa che il destino ha voluto che mi scontrassi anche con loro prima di andare avanti.

Credo nell’amore che ti consuma e ti spacca il cuore… Credo nell’amicizia, quella vera e forte… Credo nei litigi e nei vaffanculo urlati al mondo. Credo al sole dopo la tempesta. Credo negli abbracci che ti tolgono il respiro e nei baci che ti accarezzano la carne. Credo al sesso, quello violento che ti fa sentire viva e credo nelle persone che ti sanno far vibrare l’anima. Io si, almeno credo!

Ti conosco così bene che ognuna delle tue reazioni l’ho prevista e poi l’ho vista fastidiosamente capitare.

Sei scoppiata a piangere. Sei corsa ad abbracciarmi. Forse è stato solo merito della paura, ma hai ripreso ad aver bisogno di me. Mi hai permesso di rientrare. Era quello che mi serviva per prendere il coraggio necessario per dartene. Non ti sarebbe successo niente, piccola. Potevi fidarti di me ora che avevi ripreso a farlo.