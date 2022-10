Mădălina Ghenea: quello che non sai dell’attrice e modella

Nome completo Mădălina Diana Ghenea è una modella di origine Romena, che fa il suo debutto proprio sulle passerelle italiane, sfilando alla giovanissima età di 14 anni in una sfilato di Gattinoni a Milano. Presta il suo volto anche per un noto marchio della telefonia mobile italiana, in questo modo la pubblicità la rende famosa tra il pubblico. Dai videoclip, alla conduzione del 66° Festival di Sanremo la carriera di Mădălina vanta numerose e importanti collaborazioni. Scopriamo insieme quello che non sai della sua vita privata e del lavoro.

Mădălina Ghenea ha un profilo instagram

Ha un account ufficiale @officialmadalinaghenea che vanta più di 1 milione di followers, sul suo profilo posta la sua vita privata ma soprattutto le tante soddisfazioni lavorative. Da giovane modella infatti a grande attrice e testimonial di prodotti e servizi del panorama internazionale. Recentemente l’abbiamo vista nel film House of Gucci interpretando il personaggio di Sophia Loren che nella scena sfila per Via Condotti a Roma circondata e acclamata dai tantissimi fan che saluta mandando baci.

Ma la filmografia di Mădălina è abbastanza lunga, ha lavorato con Paolo Sorrentino nel film Youth, con Alessandro Gassman in Razzabastarda che le fa vincere un premio al Festival del Cinema di Roma e l’abbiamo vista anche al fianco di Jude Law nel film Dom Hemingway, diretto da Richard Shepard.

La carriera internazionale le fa conoscere l’attore Michael Fassbender, incontrato durante il Toronto International Film Festival, tra i due scoppia una scintilla e inizia una relazione, che però non si conferma stabile e dura pochissimo neanche un anno, tanto da essere considerata dai rumors più un flirt che un vero e proprio rapporto.

Mădălina Ghenea: un marito e matrimonio da sogno

A proposito di relazioni sentimentali e vita privata dell’attrice, Mădălina sembra proprio non esser fortunata in amore. Altro collega annoverato tra i flirt è l’attore britannico Gerard Butler, anche con lui relazione alquanto breve e non particolarmente significante.

Il vero amore dell’attrice e modella mozza fiato è stato il compagno (oggi ex) Matei Stratan, imprenditore romeno con il quale è stata legata sentimentalmente per tre anni e dalla cui unione è nata anche una figlia: Charlotte. La storia d’amore si è conclusa ed è saltato cosi anche il matrimonio da sogno che avrebbe suggellato l’unione dell’imprenditore (Matei fa parte di una delle famiglie più importanti della Romania) e della modella. Sembra che alla base della rottura, come dichiarato dalla stessa Mădălina, ci sia stata la distanza dettata dalle necessità lavorative dei due. Matei non può infatti spostarsi dalla Romania per motivi di lavoro e la stessa Mădălina non può fare altrettanto, avendo come casa-base la città di Milano. Le voci invece più croccanti del gossip, parlano di frequenti e numerosi tradimenti da parte di lui che avrebbero portato la modella e attrice all’esasperazione culminata nella rottura del rapporto.

Quanti anni ha Mădălina Ghenea?

Compie gli anni l’8 agosto, è nata nel 1987 nel segno zodiacale del Leone. Fa la modella quindi è alta, anzi altissima 1,80 cm di altezza con misure 89-61-89. Segni distintivi, gli occhi e i capelli castani e lo sguardo esotico. A soli 35 anni la sua carriera è già lunga e ancora in piena ascesa.

Le foto nuda di Mădălina Ghenea

Non mancano i like per le foto un pò più osè che Mădălina posta sui social, il boom di like in particolare, per una foto sexy scattata sotto le lenzuola. Ma lo scatto più importante e con più significato, è quello utilizzato per il poster del film Youth di Paolo Sorrentino, in cui la donna di spalle nuda è proprio Mădălina. La sua partecipazione al film, nel ruolo di Miss Universo, ha previsto un nudo integrale all’interno di una scena fondamentale del film, che richiama il titolo della pellicola. La stessa attrice ha dichiarato alla stampa di non aver avuto poche difficoltà a girare la scena, non essendosi mai messa in nudo neanche come modella, ma di esser stata guidata e affiancata dal regista nello svolgimento della scena che le ha dato molta popolarità. Il film è stato in concorso al Festival del cinema di Cannes del 2015.

