Francesca Sofia Novello: ecco quello che non sai di lei

Classe 1993 giovanissima modella ed ombrellina si fa conoscere partecipando nel 2014 al programma televisivo Chiambretti Supermarket. Il momento che segnerà la sua vita arriva lavorando nel mondo delle corse motocicliste, dove conosce Valentino Rossi suo attuale compagno. I due sono da poco genitori di Giulietta, scopriamo insieme quello che non sai di Francesca Sofia Novello.

Francesca Sofia Novello età

1.Francesca è nata il 13 ottobre 1993 ad Arese, piccolo comune in provincia di Milano. Finito il liceo, si iscrive all’università e inizia a lavorare come modella di lingerie sfilando per numerosi brand internazionali. Si mantiene da sola, lavorando spesso lontano da casa e dalla sua famiglia alla quale è molto legata.

Francesca Sofia Novello altezza

2. Fisico statuario! Francesca è altissima, misura infatti 178 centimetri con misure perfette (90-62-90). Per mantenersi in forma non ha bisogno di seguire diete, sul suo profilo ig ha mostrato il suo corpo anche durante la gravidanza e mostrandosi in tutta la sua dolcezza, anche al fianco del compagno Valentino.

Francesca Sofia Novello instagram

3. L’account ufficiale della modella conta 600K di seguaci, tantissimi i post che ritraggono momenti di lavoro e vita privata. Essendo una modella è anche un influencer, tantissime le foto glamour e le sue partecipazioni a sfilate, fashion week e red carpet.

Francesca Sofia Novello fisico

4. Non solo un fisico perfetto ma anche dei lineamenti del volto bellissimi. Francesca nella sua carriera di modella è stata testimonial del brand Alfieri & St. John mostrandosi radiosa. La lista dei brand di moda per cui ha lavorato è lunga, nel 2020 partecipa anche come co-conduttrice alla quarta serata del Festival di Sanremo, affiancando il presentatore Amadeus. Tra l’altro unica presenza femminile, oltre ad Antonella Clerici, madrina indiscussa di quell’edizione del Festival di Sanremo. Edizione in cui non mancarono le polemiche, in particolare per una frase pronunciata in conferenza stampa e relativa proprio alla relazione di Francesca con il pilota Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello figlia

5. Il 4 marzo 2022 Francesca diventa mamma di Giulietta, figlia avuta dalla relazione con il motociclista Valentino Rossi. La coppia si conosce nel 2016 durante una gara di moto (il gran premio di Monza) e nonostante i 15 anni di differenza tra i due si instaura un rapporto di amore sincero e duraturo, coronato dalla nascita della loro bellissima bambina. Sono numerose le foto che ritraggono la famiglia, Valentino è sicuramente un papà felice e premuroso e la bellissima Francesca si è mostrata da subito radiosa e perfetta nel ruolo di mamma.

Francesca Sofia Novello parto

6. Francesca ha avuto una gravidanza splendida ed anche il parto, per quanto impegnativo, non ha avuto grandi problemi. Il medico ha comunque prescritto a Francesca un lungo periodo di riposo, per riprendersi dalla fatica, godersi la sua bambina ma soprattutto tornare in forma. È stata proprio la modella a dichiarare di non avere fretta di tornare a indossare i suoi pantaloni taglia 40 “In gravidanza ho preso più o meno 14 chili e adesso che sono dieci giorni dalla nascita di Giulietta ne devo perdere 5 ma non ho nessuna fretta di perdere questi chili”.