RHIZOME Profumi Artistici per le nuove generazioni

Fondato da Stefano e Andrea Aschieri, Rhizome è un brand Milanese di Eau De Parfums, candele e profumazioni per l’ambiente. In un mercato “pieno” di profumeria artistica, molti brand hanno preso le distanze dalla propria community con prodotti inaccessibili, un’immagine impersonale e un’idea di lusso molto datata. Rhizome ha fatto di questo punto la propria forza, consapevole che ci sia bisogno di un approccio fresco e innovativo, concentrandosi sulle nuove generazioni, spesso dimenticate dai big player sul mercato. Condividendo la convinzione che non ci sia bisogno di rendere complicata un’esperienza semplice ma importante per tutti noi: trovare il profumo adatto alle nostre necessità. Scopriamo insieme i prodotti Rhizome.

Rhizome: Tropical Dance Eau De Parfum

Tropical Dance è un ballo tribale di gioia su un’isola tropicale. Questa fragranza trova la principale ispirazione nella dolcezza intensa e naturale dei frutti e nell’ambiente ricco e resinoso delle latitudini tropicali. Un viaggio intenso che sa di vacanza, avventure notturne in paesi lontani.

Rhizome: Desert Dusk

Desert Dusk è una fragranza fatta di contrasti. E’ secca come il deserto e verde come un oasi. Abbiamo immaginato di trovarci in un deserto al tramonto, l’ambiente comincia a raffreddarsi e la vegetazione rada comincia a rilasciare il suo aroma naturale. Una fragranza con un cuore botanico e legnoso, bilanciato da una nota asciutta in testa e calda alla base.

Rhizome: Aromatic Room Spray

Ecco la linea di profumazioni per ambiente, pensata per la mattina e per il pomeriggio. La linea si compone di 3 prodotti: 8AM – 5AM e 9AM Aromatic Room Spray, fragranze pensate per ravvivare l’atmosfera di ogni stanza. 8AM è chiaramente una profumazione pulita e fresca, pochi spruzzi vi riporteranno sotto le coperte del letto fresco di bucato.

5AM vi farà immaginare il momento in cui l’aroma di un infuso alle erbe incontra il profumo di un mazzo di fiori freschi. Questo spray floreale rappresenta quel preciso momento di un pomeriggio soleggiato.

9AM è infine un rituale serale che decomprime le fatiche accumulate durante il giorno. Questo spray all’incenso trasformerà la stanza in un luogo sacro.