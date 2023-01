San Valentino: labbra da baciare con B-SELFIE

Labbra da baciare per il giorno più romantico dell’anno con i prodotti beauty B-SELFIE: nuovo trattamento plump & care, patch lip filler e siero ultra filler.

B-SELFIE, il beauty brand italiano con sede a Bergamo che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te per contorno occhi e labbra ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto e con l’innovativa linea anti-age Skincare Filler System ispirata alla medicina estetica, propone nuovi prodotti beauty professionali e ad uso domiciliare per labbra da baciare, più idratate e voluminose per un San Valentino 2023 all’insegna della bellezza.

B-SELFIE Lips Secret

Il nuovo trattamento plump & care per labbra più idratate e voluminose con effetto immediato e a lungo termine: è il nuovo trattamento volumizzante e per la cura delle labbra in 4 fasi con effetto immediato e composto da 4 prodotti (Lipgloss Volumizzante, Primer Matt Volumizzante, Scrub in stick nutriente, Maschera Notte rigenerante) sviluppati specificatamente per volumizzare e curare le labbra con effetto immediato e a lungo termine. Il trattamento B-SELFIE Lips Secret Plump & Care è unico perché grazie ai 4 prodotti che lo costituiscono si possono realizzare numerosi protocolli d’uso capaci di rispondere alle molteplici esigenze di diverse tipologie di labbra, dal mattino alla sera. La linea dei 4 prodotti si basa su 2 principi attivi brevettati: InstaPlump™ per dare alle labbra l’effetto di volume e pienezza immediato e Maxi-LipTM per rendere le labbra e il contorno labbra sodi e lisci nel lungo termine. B-SELFIE Lips Secret è un vero protocollo cosmetico istantaneo che rende le labbra immediatamente più turgide e belle.

B-SELFIE Volume

Il lip filler fai-da-te che si applica come un cerotto, prodotto must per labbra irresistibili: è il lip self beauty filler con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto. Nato per valorizzare le labbra e renderle più sensuali, dona nuovo volume al vermiglio, restituendo struttura e turgore alla bocca e aumentandone la definizione, per un sorriso seducente in sole due ore. Un trattamento pensato per valorizzare e conferire maggiore sensualità al sorriso. L’acido ialuronico contenuto in B-SELFIE Volume svolge anche una funzione di barriera contro gli attacchi degli agenti esterni, ed è fondamentale per mantenere il giusto grado di idratazione delle labbra, per tanto è indicato anche per labbra secche o che necessitino di protezione extra. Un prodotto unico e altamente innovativo che è stato inserito anche tra le tendenze beauty nei CosmoTrends 2019 a Cosmoprof Worldwide Bologna. Disponibile nella confezione con 4 patch monouso per un trattamento intensivo per volume e definizione labbra con 1 trattamento al giorno per 4 giorni consecutivi a distanza di 24h fra un’applicazione e l’altra.

B-SELFIE Lips

Il siero ultra filler effect per labbra e contorno labbra ad effetto replumping, restitutivo e protettivo: è uno specifico siero labbra e contorno labbra ultra filler che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età ad effetto replumping, restitutivo e protettivo. Un trattamento multi-azione mirato al riempimento delle rughe perilabiali e alla ridensificazione della zona perilabiale e labiale, rendendola distesa e levigata, conferendo allo stesso tempo volume, definizione, sensualità, protezione, turgore e nutrimento alle labbra. Il siero B-SELFIE Lips è una formula unica perché contiene una speciale tecnologia di microcelle ultra-filler estratte dalla radice di Konjac che esercitano un’importante azione filler-like riempitiva delle micro-rughe delle labbra e delle rughe perilabiali, nonché vitamina E, e preziosi olii, burri ed estratti vegetali. E’ indicato anche per pelli mature e pelli asfittiche. Una formulazione altamente efficace, in confezione pratica da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno, ideale anche come base per il rossetto.