Fabbian a Euroluce 2023

Euroluce 2023: Fabbian presenta non solo novità, ma anche riedizioni a riconferma della bontà progettuale dei propri apparecchi di illuminazione pensati in un passato non molto recente.

Tra le tante novità dell’edizione 2023 di Euroluce (dal 18 al 23 aprile – Quartiere Fiera Milano, Rho) Fabbian presenta il restyling di Bungee di Renato Montagner, veneziano, architetto e designer cosmopolita founder del poliedrico studio Change Design a riconferma della bontà della sua visione su prodotti, retail e ricerca di interior design basata sulla convinzione che Change is good.

Bungee torna così a fare parte delle collezioni permanenti Fabbian dopo vent’anni dal suo debutto. Un restyling che riporta all’attualità, una lampada terra-cielo che saprà valorizzare ogni ambiente con la sua presenza. I miglioramenti sono visibili fin da subito: la corda ora è tessile e disponibile in più varianti colore, la base è in cemento e si possono gestire fino a tre punti luce. Bungee si ripresenta quindi come un essenziale elemento d’arredo, caratterizzante anche da spento. Una lampada apparentemente molto tecnica ma dal forte impatto decorativo, di facile inserimento nello spazio.

La collezione Bungee è costituita da una terra-cielo per interno.

Bungee è composta da un cavo tessile con attacco a soffitto e alimentazione a terra. Il corpo illuminante è scorrevole, ruotante e dotato di un anello in alluminio con molle d’acciaio, che consentono di orientare a piacere il fascio di luce. La sorgente luminosa è un LED integrato ed è disponibile PUSH.