MY YOUR interpreta la tendenza con la nuova collezione PIUMA

MY YOUR progetta PIUMA, la nuova collezione di imbottiti da esterno con cui è possibile ricreare molteplici situazioni per il relax all’aria aperta, contando sulla massima comodità e funzionalità. Complici il cambio negli stili di vita, la possibilità di godersi gli spazi esterni per più mesi all’anno e una tendenza comprovata nell’abbattere i confini tra indoor e outdoor, stiamo assistendo ad un’evoluzione dell’area living: il salotto diventa uno spazio da godere non solo all’interno delle mura di casa ma anche all’esterno, un ambiente che spesso comunica con la cucina e ne amplia gli orizzonti, regalando nuove opportunità di interazione.

La comodità è l’elemento chiave attorno al quale è stata progettata la nuova linea di imbottiti da esterno PIUMA, disegnata dallo studio Lanzavecchia + Wai per MY YOUR. Divano e poltrona accendono l’emozione di un morbido abbraccio e la portano anche outdoor. Infatti, il design prettamente domestico dei modelli PIUMA conquista gli spazi esterni, nobilitandoli e rendendoli ancora più centrali nella vita di tutti i giorni. Per completare il set la linea è arricchita da un pouf.

L’essenziale struttura in alluminio sorregge l’imbottito facendolo fluttuare nell’aria e comunicando estrema leggerezza. I volumi si “staccano” da terra e vengono esaltati in tutta la loro essenza. Linee e materiali strizzano l’occhio al mondo femminile e couture: il tessuto mélange che riveste l’imbottitura in poliuretano è realizzato per resistere a lunghe esposizioni in ambienti esterni mantenendo intatto il particolare effetto materico dato dall’originale tramatura.

Disponibile in 5 colorazioni (grey, green orange, mélange silver e beige), il tessuto riveste sedute e schienali, che ricordano volutamente i classici cuscini in piuma. A parità di comfort, PIUMA è progettato per resistere alle intemperie e all’utilizzo in ambienti outdoor, grazie anche alla membrana osmotica di cui è dotata la fodera idrorepellente.

L’estetica raffinata di PIUMA è accompagnata da doti funzionali inedite per le collezioni MY YOUR, come nel caso del sistema reclinabile che permette di abbassare gli schienali simulando un daybed e aumentando la sensazione di comfort. In pochi gesti si passa ad una situazione più informale, tipica degli ambienti outdoor. L’ampia personalizzazione della collezione PIUMA permette di ricreare setting diversi, facilitando l’inserimento in qualsiasi contesto, residenziale o contract. La collezione è 100% Made in Italy.