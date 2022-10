Frasi sulla vita: sfumature su cui riflettere

Sulla vita, la sua funzione e le sue sfumature sono state scritte tantissime frasi, ognuna con un punto di vista differente. Frasi che fanno riflettere, che strappano via un sorriso, che lasciano un po’ di amarezza per la verità che rivelano. Ecco alcune frasi sulla vita, sulla prospettiva del vivere e sulle sue sfumature.

Frasi belle sulla vita

Le frasi sulla vita sono quelle colpiscono maggiormente: fanno riflettere sulla sua tragicità, su come dovremmo viverla per scoprirne tutte le sfumature. Dall’ammirazione per la vita, dalla sua fascinazione, ai suoi significati e punti di vista. Ecco le frasi più belle sulla vita

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi. ( Charlie Chaplin

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

La vita è breve. Perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere, oppure piangere. (Sergio Bambarén)

Se vuoi vivere la vita

stupisciti dell’esistenza in se,

dedicati all’ascolto, alle relazioni

cerca di trovar tempo

per contemplare e sognare. (Enzo Bianchi)

stupisciti dell’esistenza in se, dedicati all’ascolto, alle relazioni cerca di trovar tempo per contemplare e sognare. (Enzo Bianchi) Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean)

Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore. (Arthur Rubinstein)

La vita è un’offensiva diretta contro il meccanismo ripetitivo dell’universo. (Alfred North Whitehead)

La vita è un gioco d’azzardo terribilmente rischioso. Fosse una scommessa, non l’accetteresti. (Tom Stoppard)

La vita è una lunga lezione di umiltà. (James Matthew Barrie)

Frasi sulla vita e il mare

L’uomo, da quando ha memoria, è sempre stato attirato dal mare, dalla sua calma o dai suoi movimenti agitati. Tra malinconia e riflessione, ecco le più belle frasi sulla vita e il mare.

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima. (Jacques Cousteau)

Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. (Bob Dylan)

Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. (Antoine de Saint-Exupéry)

Sai cos’è bello, qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia, e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani, ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla, un’orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella, di notte. La marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno. È come se noi non fossimo mai esistiti. Se c’è un luogo, al mondo, in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare. Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo. Tempo che passa. E basta. (Alessandro Baricco)

Il mare non è mai stato amico dell’uomo. Tutt’al più è stato complice della sua irrequietezza. (Joseph Conrad)

Come il mare che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie, l’espressione delle figure greche, per quanto agitate da passioni, mostra sempre un’anima grande e posata. (Johann Winckelmann)

Gli occhi dietro alle lacrime come due pesciolini in un mare troppo stretto. (Margaret Mazzantini)

Ecco altre frasi belle sulla vita e il mare.

Frasi celebri sulla vita

Tanti hanno esposto i propri pensieri e le proprie riflessione sulla vita già vissuta e sulla vita futura. Ma ci sono alcune frasi celebri che hanno fatto parte del nostro vissuto e delle quali non si può fare a meno che pensarci su. Ecco le frasi celebri sulla vita.

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Viviamo tutti con l’obiettivo di essere felici; le nostre vite sono diverse, eppure uguali. (Anna Frank)

Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall’inesauribile varietà della vita.(Francis Scott Fitzgerald)

La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolìi e di strappi. (Victor Hugo)

La vita deve essere vissuta come gioco. (Platone)

Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther King)

Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro. (Paulo Coelho)

Balla come se non ci fosse nessuno a guadarti,

ama come se non sarai mai ferito,

canta come se nessuno ti ascoltasse,

e vivi come se fosse il paradiso in terra. (William W. Purkey)

ama come se non sarai mai ferito, canta come se nessuno ti ascoltasse, e vivi come se fosse il paradiso in terra. (William W. Purkey) Dove c’è vita c’è amore. (Mahatma Gandhi)

Frasi divertenti sulla vita

La vita non è solo tragedie e malinconia, ma bisogna anche scherzarci su e prenderla con leggerezza, come se fosse un gioco. Ecco alcune frasi divertenti sulla vita.

Alcuni causano felicità ovunque vanno; altri causano felicità ogni volta che vanno. (Oscar Wilde)

Il mio unico rimpianto nella vita è che non sono qualcun altro. (Woody Allen)

Un archeologo è il migliore marito che una donna possa avere. Più lei invecchia e più lui diventerà interessato a lei. (Agatha Christie)

Non trattare la vita in maniera troppo seria . Non ne uscirai mai vivo. (Elbert Hubbard)

Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo , prova a mancare un paio di pagamenti. (Earl Wilson)

Se dovessi rivivere la mia vita di nuovo, rifarei gli stessi errori ,solo più presto. (Tallulah Bankhead)

Ridi ed il mondo riderà con te , russa e dormirai da solo. (Anthony Burgess)

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana; e non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. (Osho)

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. (Rudyh)

La vita è come una bicicletta con dieci velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. (Charles Schulz)

Fonti: frasimania, aforisticamente, frasicelebri