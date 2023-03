Twils: le novità al Salone del Mobile

Twils parteciperà alla 61a Edizione del Salone del Mobile di Milano – Pad. 06, stand A 39 B34, presentando varie novità sia in ambito dreaming che living, a cui si aggiungerà anche quest’anno un’importante novità in un settore completamente nuovo! Il tutto con la supervisione di Matteo Ragni, Art Director dell’Azienda.

Twils Dreaming Collection

Opéra, disegnato da Tiziano Carnieletto, è un letto che si distingue per le linee avvolgenti della testata. La testiera imbottita – che ricorda vagamente il sipario di un teatro e da questo prende il nome – presenta due ali laterali con degli snodi metallici che permettono di muovere a piacimento i due moduli terminali. Questo fa si che il letto abbia delle interpretazioni estetiche differenti: tutto aperto per esaltare l’imponenza della testiera che fuoriesce generosamente dal giroletto, oppure, con i moduli piegati verso il materasso, per disegnare una bergère più o meno accentuata.

Twils sceglie per questo letto una lavorazione sartoriale a trapuntatura verticale, utilizzando una morbidezza inedita, quasi ad esaltare la preziosità dei materiali che vengono utilizzati per il rivestimento. Per una maggiore personalizzazione della testata è prevista anche un’ala laterale sagomata che offre una lettura estetica alternativa e la possibilità di accostare più di un comodino al letto. Ricercato anche il giroletto usato con inclinazione a 45° verso l’interno. Accorgimento che permette di alleggerire l’estetica ma anche riordinare più comodamente il letto. Ogni modello è realizzabile, a scelta, con o senza sistema A-Box (giroletto disponibile in h.15 o h.25), utile per sfruttare al massimo lo spazio all’interno della camera.

Opéra è un letto moderno e che diventa subito protagonista, consentendo di creare soluzioni a misura di ogni ambiente.