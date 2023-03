Giorgetti, nuova campagna 2023

Giorgetti presenta un nuovo capitolo della campagna “Places to live” mettendo in scena la propria capacità di proporre spazi completi, da vivere, in cui relazionarsi in maniera intima e profonda con gli elementi d’arredo e riscoprire il piacere dell’abitare.

Ancora una volta, l’azienda sceglie di presentare lo spirito delle sue collezioni ambientandole in una location ricca di storia che suscita curiosità e meraviglia offrendo uno sguardo differente sul mondo Giorgetti: la Valle delle Accademie nel cuore di Roma.

Un importante snodo culturale dove si concentrano nove fondazioni accademiche di paesi

europei ed extraeuropei, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la Facoltà di Architettura, il Museo Etrusco di Villa Giulia e Villa Borghese.

Un contesto unico, dove paesaggio, arte e architettura si incontrano, progettato dall’architetto Cesare Bazzani all’inizio del Novecento per ospitare l’area destinata all’Esposizione Universale del 1911, con i suoi padiglioni delle regioni italiane e dei Paesi stranieri partecipanti, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. In questo luogo privilegiato di incontro tra diverse culture, che raccontano la vocazione cosmopolita della Capitale, Giorgetti, con il suo Art Director Giancarlo Bosio, ha selezionato tre diversi edifici che faranno da sfondo ad un ampio progetto fotografico e di comunicazione, affidato all’obiettivo del fotografo Federico Cedrone.

Un racconto visivo che, oltre alla campagna ADV, verrà presentato nelle pagine del magazine GM – giunto alla terza edizione – online sul sito e social del brand e attraverso una mostra che verrà allestita negli spazi del nuovo store in via della Spiga 31 a Milano durante la Design Week.

Prestigiosi centri di divulgazione artistica e linguistico-letteraria dei Paesi d’origine, le tre

accademie con le loro architetture dialogano con le nuove proposte della collezione 2023.

L’Academia Belgica, con il suo edificio di stile razionalista progettato e costruito dall’ingegnere Gino Cipriani con il belga Jean Hendrickx-Van den Bosch, aprì le sue porte nel 1939 alla presenza del principe Umberto di Savoia e il principe Maria José del Belgio, sostenitori dell’istituto creato per gli artisti e gli storici dell’arte belga che desideravano trascorrere un periodo in Italia; il Reale Istituto Neerlandese di Roma, inaugurato nel 1933 è riconoscibile per il suo edificio classico in stile rinascimentale la cui facciata si ispira a Villa Giulia, progettato dall’Architetto Cipriani in collaborazione con l’architetto olandese Jan Stuyt; infine la più recente Accademia di Danimarca progettata dall’architetto funzionalista danese Kay Fisker, con una sobria facciata a mattoni in laterizio, inaugurata nel 1967.

L’architettura minimalista dell’Accademia di Danimarca, tipica del funzionalismo nordeuropeo del Novecento, è lo scenario prescelto per lo scatto della campagna ADV 2023. Lo spazio accoglie e valorizza i prodotti, in un gioco di luci ed ombre che caricano di un’intensità unica l’immagine.

Protagonista dello scatto è il divano modulare Soho firmato da Carlo Colombo che si contraddistingue per la purezza e morbidezza delle forme, per i volumi rigorosi e la contemporaneità delle sue linee.

Un prodotto dal comfort straordinario caratterizzato da un tratto essenziale, leggero, aereo, la cui forza risiede nella cura estrema dei particolari e nella grande flessibilità e possibilità di personalizzazione grazie ai numerosi moduli a disposizione. Scelti per accompagnare Soho, i tavolini Fit contraddistinti da una combinazione di elementi regolari in vetro, marmo, essenza e pelle e una selezione di nuovi prodotti della collezione 2023. La campagna farà il suo esordio a partire da fine marzo su una selezione di testate di design e lifestyle tra le più autorevoli e di prestigio del panorama internazionale, scelte per dialogare con il pubblico più sensibile ai valori di qualità di cui Giorgetti è portavoce.

#placestolive