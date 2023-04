EQUAZIONE Botanical Essence arriva a Cortina

La rosa di prodotti del beauty brand siciliano, EQUAZIONE BOTANICAL ESSENCE viene ospitata nell’unconventional store LAB 20.21 nel cuore di Cortina D’Ampezzo, nella prestigiosa “Regina delle Dolomiti”.

Non soltanto piste innevate e paesaggi da togliere il fiato, Cortina d’Ampezzo è anche rinomata per le boutique raffinate nelle vie del suo centro storico, tanto da essere stata soprannominata “Regina di Stile”. È la meta più esclusiva di tutta la regione dolomitica, dove l’esperienza dello shopping va ben al di là del semplice acquisto.

Ne è un esempio LAB 20.21, situato nel cuore pulsante delle vie dello shopping di Cortina – al civico 7 di via Cesare Battisti. Si tratta di un ricercato co-shopping che ospita diversi angoli espositivi dedicati ai prodotti e alle creazioni di aziende di rilievo. Brand beauty di alta gamma in perfetto target con LAB 20.21 è EQUAZIONE Botanical Essence, azienda nata a settembre 2021 dalla conoscenza farmaceutica di Giusi Aricò e dall’expertise in botanica florovivaistica del marito Michele Faro, i cui prodotti per la cura del corpo potranno essere acquistati all’interno dell’hub cortinese a partire da aprile 2023.

LAB 20.21 è apparsa come la scelta naturale per il marchio siciliano poiché rappresenta un unconventional store che si propone come accentratore di creatività, unicità e tailor made dove è possibile acquistare eccellenze di nicchia, alta artigianalità e qualità delle materie prime. Il tutto in una raffinata cornice tra lastre di dolomia che sporgono dalle pareti, legni antichi e tessuti Rubelli. Proprio qui, oggi, vengono ospitati i prodotti per la cura del corpo e le essenze per la casa di EQUAZIONE Botanical Essence, che vanta nella sua esclusiva collezione candele profumate, profumatori per ambienti e creme naturali per la cura del corpo realizzate a partire da pregiati ingredienti botanici purissimi.

“Siamo felici di presentare la nostra selezione di prodotti 100% Made in Sicily all’interno dell’experience store LAB 20.21, nel cuore pulsante di Cortina D’Ampezzo. Questa meta esclusiva che richiama a sé un grande numero di visitatori durante tutto l’anno è senza dubbio una nuova nicchia a cui ci siamo aperti con grande entusiasmo “, afferma Giusi Aricò, founder del brand. E prosegue: “E’ motivo di grande orgoglio per EQUAZIONE Botanical Essence far conoscere in una località turistica così “trendy” le sue proposte di bellezza, che sono tutte ispirate alla natura e realizzate con ingredienti di origine biologica.”.

Nell’esclusivo spazio all’interno dell’hub sarà possibile provare le profumazioni uniche di EQUAZIONE Botanical Essence – Plumeria, Yuzu, Finger Lime e Cestrum – e avvicinarsi alla filosofia unica che si cela dietro ogni prodotto. L’esclusiva formula a base di estratti botanici e oli essenziali è stata appositamente studiata per idratare, rinfrescare e rigenerare l’epidermide, conferendole un aspetto luminoso e giovane. Tutta la sua produzione è senza parabeni, senza coloranti, senza siliconi, oli minerali o allergeni ed è racchiusa in flaconi dal design minimalista rappresentante la semplicità del beauty brand, confezionati con PET 100% riciclato e riciclabile.

EQUAZIONE Botanical Essence invita tutti a venire a scoprire nella “Perla delle Dolomiti” la sua gamma di prodotti unici e di alta qualità per il benessere del corpo, insieme alle le profumazioni per la casa, dedicati a chi ama stare bene nella propria quotidianità.