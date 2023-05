BTAN, il primo brand italiano specializzato nel sunless makeup

Il Sole Spray proposto da BTAN – l’azienda creata nel 2010 da Carlotta Niccolo – dona un colorito sano, naturale e si adatta a ogni tipo di carnagione. Sembra un “sogno che diventa realtà” direbbero gli appassionati dell’abbronzatura. Infatti, tutti i prodotti si possono applicare in modo semplice, uniforme e personalizzabile a seconda dell’intensità desiderata e per i più esigenti, il brand ha creato l’innovativo servizio a domicilio: luxury mobile spray tanning service.

Carlotta guida una squadra di Professional Spray Tan Artist che forma personalmente nella sua BTAN Academy. Gli artisti BTAN arrivano a casa, in hotel, in ufficio, su un set o prima del matrimonio per offrire la migliore esperienza di spray tanning possibile per tutti coloro che vogliono apparire al top per un evento o semplicemente sentirsi meglio con se stessi. Il servizio è attivo, al momento, nelle città di Milano, Lecco, Voghera, Como e Biella e prossimamente a Torino, Roma, Brescia e Verona.

«Il sole è vita, energia, migliora l’umore e allontana lo stress. L’aspetto abbronzato fa sembrare le persone più sane, più snelle e attraenti» – commenta Carlotta Niccolo. Ma i raggi UV sono anche dannosi per la pelle. L’esposizione prolungata è la prima causa dell’invecchiamento cutaneo e può produrre eritemi e melanomi. Ecco da dove nasce l’idea del sole spray. Con BTAN si può esser coloriti tutto l’anno, senza stimolare la melanina che dà origine all’invecchiamento e ai problemi della pelle. Con il Sunless Makeup di BTAN, la colorazione della pelle avviene grazie al DHA organico, una molecola estratta dalla canna da zucchero che agisce sugli strati superficiali della pelle, sviluppando una reazione naturale che dona alla carnagione un colorito simile alla vera abbronzatura, senza però stimolare la melanina.

L’abbronzatura BTAN dura fino a 15 giorni ed è perfetta anche per le persone moltochiare di carnagione perché la tecnologia alla base del sunless makeup adatta l’effettoin base al fototipo e per quelle persone affette da vitiligine, perché la colorazionenaturale consente di uniformare l’incarnato della pelle, minimizzando le discromie.Gli ingredienti dei prodotti BTAN sono al 100% naturali, senza parabeni, approvati dal Ministero della Salute e dalla FDA (Food and Drug Administration), accettatidai vegani e nessuno degli ingredienti è testato sugli animali.

Tutti i prodotti sono stati studiati per essere applicati in maniera molto semplice.Il Sole Spray BTAN si deposita in modo uniforme sulla pelle – grazie alla tecnologiamicro-solar – senza lasciare macchie, né aloni e si adatta alla carnagione che incontraper un effetto dorato e naturale.Il colorito scompare poi gradualmente con la normale esfoliazione cellulare, senza lasciare macchie, né colore artificiale.

Con i prodotti BTAN, infine, si potrà scegliere l’effetto più adatto alla pelle di ognuno:

Effetto Illuminante

Effetto dorato

Effetto abbronzatura mare

«Una persona deve trovare in se stessa le sicurezze per affrontare la sua vita. Ma come un buon trucco, o un bel vestito ti fanno sentire meglio, perché non aggiungere una splendente abbronzatura, al cento per cento naturale, per valorizzare al meglio le proprie caratteristiche?» – conclude Carlotta Niccolo.