Floïd, il dopobarba per eccellenza

Floïd nasce in Spagna nel 1932 da un’invenzione di J.B. Cendròs, proprietario della barberia Buenos Aires di Barcellona che intuisce la mancanza di un prodotto specifico per completare il rito della rasatura per i suoi clienti, e realizza così il dopobarba per eccellenza dalla formula ricca di ingredienti benefici per la pelle e dal profumo inconfondibile: Floïd “The Genuine”.

Negli ultimi anni siamo stati testimoni di un cambiamento fondamentale nella cultura del benessere maschile, gli articoli da toeletta da uomo prima erano costituiti da shampoo, deodorante, crema da barba e poco altro. Oggi, da Londra a New York fino a San Paolo, troviamo intere gamme di prodotti dedicati esclusivamente alla cura per l’uomo, il mercato Men è esploso negli ultimi anni e Floïd, oggi si presenta come uno dei brand protagonisti di questa rivoluzione.

L’iconico dopobarba diventato celebre per le sue formule nate per la cura della pelle maschile con un profumo unico e inimitabile lancia una serie di importanti novità tutte unite dalla prestigiosa Floïd Formula, rivisitazione dello storico prodotto creato da J.B. Cendròs. Un fil rouge che unisce la storicità del marchio a prodotti e formule che guardano al futuro.

Due profumazioni:

Vetyver splash: la freschezza del cedro e del bergamotto, unite alla classicità decisa di vetyver e legno di guaiaco e alla sensualità dell’olibano, donano un sillage unico ed inconfondibile alla fragranza. Le note pungenti del Cedro, Bergamotto e Pepe nero lasciano il posto al delicato profumo di Geranio, Ginepro, Pino e Incenso per poi finire con Patchouli, Vetyver, Olibano e Guaiaco. Un viaggio lento che va assaporato in ogni sua piccola delicata sfaccettatura.

Citrus spectre: Patchouli e muschio di quercia sono accompagnate dalla vibrante sensualità dell’ambra grigia e dalla morbidezza cremosa della vaniglia per una sensazione avvolgente e rilassante. Le note di testa sono Pompelmo, Mandarino, Mela e Ribes nero, seguono poi i toni delicati della Rosa, Noce moscata, Pepe rosa e Betulla per finire con Patchouli, Muschio, Quercia ambra e Grigia vaniglia. Una dolce sinfonia che avvolge in un morbido abbraccio caldo e intenso.

La gamma si compone di:

Body Wash – ideale per detergere e purificare la pelle senza seccarla.

ideale per detergere e purificare la pelle senza seccarla. Deodorant – A base di sali di magnesio estratti dal Mar Morto, naturali, rinnovabili e sostenibili, che rispettano la pelle ed il microbioma cutaneo. Grazie all’elevata attività assorbente garantisce una gradevole sensazione di asciutto per lungo tempo.

A base di sali di magnesio estratti dal Mar Morto, naturali, rinnovabili e sostenibili, che rispettano la pelle ed il microbioma cutaneo. Grazie all’elevata attività assorbente garantisce una gradevole sensazione di asciutto per lungo tempo. Bath Soap – Sapone 100% vegetale arricchito con ingredienti altamente nutrienti (lecitina, burro di karité ed olio di sesamo) per proteggere la pelle e lasciarla morbida ed elastica.

Sapone 100% vegetale arricchito con ingredienti altamente nutrienti (lecitina, burro di karité ed olio di sesamo) per proteggere la pelle e lasciarla morbida ed elastica. Transparent shaving gel – La formula contiene una elevata percentuale di glicerina, che garantisce il perfetto scorrimento del rasoio e lascia la pelle protetta ed idratata.

La formula contiene una elevata percentuale di glicerina, che garantisce il perfetto scorrimento del rasoio e lascia la pelle protetta ed idratata. Aftershave balm – Allantoina, glicerina e succo di aloe donano alla pelle idratazione, protezione e rigenerazione. La presenza di amido di riso intensifica l’azione lenitiva del prodotto ed offre una piacevole sensazione asciutta e vellutata mentre gli oli vegetali nutrono intensamente la pelle.

Allantoina, glicerina e succo di aloe donano alla pelle idratazione, protezione e rigenerazione. La presenza di amido di riso intensifica l’azione lenitiva del prodotto ed offre una piacevole sensazione asciutta e vellutata mentre gli oli vegetali nutrono intensamente la pelle. Prezzo consigliato 6,49 euro.

Divenuto negli anni il profumo delle barberie, Floïd è oggi un vero e proprio simbolo. Un classico senza tempo per un momento di puro piacere.