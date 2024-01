Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana al Palazzo Reale di Milano

PALAZZO REALE di Milano

Centro espositivo d’eccellenza nel cuore di Milano, esempio di architettura neoclassica e residenza storica, Palazzo Reale offre ogni anno al grande pubblico una programmazione di mostre centrata sui grandi movimenti e i personaggi che hanno fatto la storia dell’arte antica e moderna e della fotografia. Una tradizione iniziata negli anni Cinquanta, che ha posizionato Palazzo Reale ad un livello di eccellenza per la qualità e la varietà dei progetti realizzati grazie a importanti relazioni e partnership con i musei di tutto il mondo, collaborazioni con soggetti dalla pluriennale esperienza nella progettazione di mostre e il sostegno del Comune di Milano. Parallelamente Palazzo Reale è impegnato in progetti di valorizzazione e attività di conservazione e restauro per ricomporre i tasselli della propria identità storica. Membro dell’Association des Résidences Royales Européennes (ARRE), dal 2024 è anche parte del network Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes (FECN).

DOLCE&GABBANA

Nato nel 1984, Dolce&Gabbana è leader internazionale nel settore della moda e del lusso. I fondatori, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sono da sempre la fonte creativa di tutte le attività del brand, nonché i primi registi delle strategie di sviluppo. Espressione di italianità, il Gruppo crea, produce e distribuisce abbigliamento, accessori, fragranze e cosmetici, orologi e gioielli, ed è presente nei segmenti delle collaborazioni Lifestyle, dell’arredamento e delle creazioni uniche di Alta Moda.

IMG

IMG è una società internazionale specializzata in sport, eventi e rappresentanza. È leader nella gestione dei diritti, nella produzione e distribuzione di contenuti multicanali, nella consulenza e nel fan engagement; produce e rappresenta commercialmente centinaia di eventi ed esperienze dal vivo e gestisce programmi di licenza per le aziende e i marchi più noti al mondo. IMG è parte di Endeavor, una società internazionale specializzata in sport e intrattenimento.