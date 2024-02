Museum Collection, la nuova capsule che porta la storia dell’arte alle pareti di Wallpepper

Trasformare uno spazio in un’opera d’arte è il risultato della nuova capsule Museum Collection di WallPepper/Group la decorazione d’interni che raggiunge un’inedita e affascinante dimensione, dove la carta da parati si fa veicolo di un nuovo modo di comunicare l’arte e personalizzare gli ambienti in cui viviamo.

Grazie alla preziosa collaborazione con SCALA Archives, importante e ricchissimo archivio digitale e analogico di opere d’arte, WallPepper/Group ha selezionato oltre 40 capolavori da far rivivere attraverso le sue carte da parati, integrando estetica, autenticità e cultura nelle esperienze quotidiane. Dai paesaggi affascinanti ai grandi monumenti e architetture, dalle meraviglie della natura ai cieli stellati, dai colori brillanti alle forme astratte e geometrie ipnotizzanti, tre diversi volumi raccolgono, così, le suggestioni, straordinarie, evocate da grandi artisti Classici, Impressionisti e Moderni.

Riprodotte con assoluta fedeltà, su supporti di altissima qualità composti da fibre tessili, agave e cellulosa, privi di PVC e stampati con inchiostri ecologici, le opere che compongono la capsule Museum Collection vengono realizzate esclusivamente su misura, in modo da adattarsi perfettamente alla dimensione della superficie che la accoglie. Ciascuna opera può essere realizzata su qualsiasi materiale della gamma (fonoassorbente, idrorepellente etc.), così da permettere la massima libertà di progettare uno spazio, in termini di funzionalità e resa estetica, e di esplorare e sperimentare i più diversi contesti e scenari.

Da Canaletto a Claude Monet, da Vincent van Gogh a Gustav Klimt, grazie alla Museum Collection le opere da Museo sorprendono ed emozionano assumendo una nuova vita, regalano prospettive affascinanti.

Ma non solo, con questa speciale collezione WallPepper/Group sottolinea la continua evoluzione del ruolo della carta da parati sia come strumento per progettare l’interior contemporaneo, migliorando e definendo gli ambienti, sia come una eccezionale opportunità decorativa per esprimere le tante forme della creatività.