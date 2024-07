Barceló Hotel Group acquisisce un nuovo hotel a Roma

Barceló Hotel Group annuncia un investimento da 60 milioni di euro per l’acquisizione e la successiva ristrutturazione di un hotel a 4 stelle da 350 camere, precedentemente di proprietà del fondo Alpine Capital, situato sulla centrale Via Aurelia di Roma: Hotel Midas. Si tratta di un punto di riferimento nel segmento MICE della Capitale italiana che si caratterizza per il suo spettacolare centro congressi con 17 sale riunioni in grado di ospitare fino a 1.300 persone.

L’hotel, inoltre, si distingue per i suoi ampi giardini con piscina e per la sua completa offerta gastronomica, che lo rendono l’albergo ideale per ospitare qualsiasi tipo di evento a Roma.

Con l’acquisizione di questo nuovo hotel a Roma, e dopo le recenti aperture a Varsavia e in Slovenia, Barceló Hotel Group conferma il suo impegno di espansione nel continente europeo, dove la catena ha aperto il suo primo hotel a Praga, nel 1993.

Attualmente la catena alberghiera gestisce 16 hotel in Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Slovenia, generando un impatto positivo sullo sviluppo economico, culturale e sociale delle città in cui sono situati, attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti e la collaborazione con i fornitori locali.