Artissima 2024: I premi e i fondi della fiera dall’1 al 3 novembre 2024

Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino promuove, in collaborazione con aziende partner, istituzioni per l’arte e fondazioni, 11 premi, un fondo d’acquisizione e un fondo per le gallerie.

L’edizione 2024 si arricchisce del Premio Orlane per l’Arte promosso da Orlane, uno dei brand più rinomati al mondo nel settore cosmetico del lusso; si aggiunge la conferma e l’incremento a 280.000 euro dello storico Fondo Acquisizioni promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT a beneficio delle collezioni di GAM – Galleria Civica di Arte Moderna di Torino e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. La nuova edizione conferma l’Artissima New Entries Fund, per supportare economicamente tre gallerie di New Entries.

Infine, confermano il loro sostegno alla fiera i promotori di dieci storici e più̀ giovani premi.

Quattro premi in collaborazione con aziende partner: il Premio illy Present Future, promosso da illycaffé dal 2001; il Premio VANNI occhiali #artistroom, promosso da VANNI occhiali dal 2021; il Premio Tosetti Value per la fotografia, promosso da Tosetti Value – Il Family office dal 2020; il Premio Orlane per l’Arte, nasce quest’anno grazie alla promozione di Orlane.

Due riconoscimenti a memoria di figure di spicco del mondo dell’arte: il Matteo Viglietta Award, promosso da Collezione La Gaia dal 2022; il Carol Rama Award, promosso dalla Fondazione Sardi per l’Arte dal 2020.

Cinque supporti istituzionali ad artisti e gallerie sono promossi da fondazioni e istituzioni: il Premio Diana Bracco – Imprenditrici ad Arte, nato nel 2023 e promosso dalla Fondazione Bracco in collaborazione con la Fondazione Roberto De Silva e Diana Bracco di Milano; il Premio Pista 500, nato nel 2023 in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli; il Premio Oelle – Mediterraneo Antico, promosso dal 2022 dall’omonima Fondazione di Catania; il Premio “ad occhi chiusi…”, nato nel 2021 dalla collaborazione con la Fondazione Merz; il Premio Ettore e Ines Fico, promosso dal MEF Museo Ettore Fico di Torino dal 2010.

I PREMI

Il Premio illy Present Future, realizzato in collaborazione con illycaffè, da ventiquattro anni premia un artista della sezione curata Present Future, da sempre piattaforma per la scoperta di nuovi talenti. Il Premio illy Present Future viene assegnato al progetto della sezione ritenuto più interessante da una giuria internazionale.

Grazie alla visione contemporanea di illycaffè, il Premio illy Present Future offre un contributo importante all’affermazione degli artisti emergenti e conferma il ruolo attivo della fiera nel sostegno dei talenti internazionali.

L’artista selezionato avrà l’opportunità di presentare il proprio lavoro durante l’edizione successiva della fiera negli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, importante istituzione per l’arte di Torino.

In concomitanza con Artissima 2024, gli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospiteranno la mostra personale di Bekhbaatar Enkhtur, presentato dalla galleria Matèria di Roma, vincitore dell’edizione 2023.

Giuria Premio illy Present Future 2024: Maurin Dietrich, Direttrice artistica, Kunstverein, Monaco; Joao Laia, Direttore artistico del Dipartimento di Arte Contemporanea, Galeria Municipal do Porto, Porto; Manuela Moscoso, Direttrice artistica, Center for Art, Research and Alliances (CARA), New York; Vittoria Matarrese, Direttrice, Bally Foundation, Lugano; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino.

I vincitori del Premio illy Present Future negli ultimi 10 anni

2023 Bekhbaatar Enkhtur, galleria Matèria, Roma

2022 Peng Zuqiang, galleria Antenna Space, Shanghai

2021 Diana Policarpo, galleria LEHMANN + SILVA, Porto

2020 Radamés “Juni” Figueroa, galleria Proyectos Ultravioleta, Città del Guatemala

2019 aaajiao, galleria House of Egorn, Berlino

2018 Pedro Neves Marques, galleria Umberto di Marino, Napoli 2017 Cally Spooner,

galleria GB Agency, Parigi, e galleria Zero…, Milano

2016 Cécile B. Evans, galleria Barbara Seiler, Zurigo

2015 Alina Chaiderov, galleria Antoine Levi, Parigi

2014 Rachel Rose, galleria High Art, Parigi.

VANNI occhiali, il marchio torinese di occhialeria creativa, continua il dialogo con Artissima iniziato nel 2019 con la capsule collection a cura di Cristian Chironi e presenta la quarta edizione del Premio VANNI occhiali #artistroom, proseguendo l’esplorazione delle contaminazioni possibili tra la genialità dell’arte contemporanea e l’eyewear design. Il Premio ha l’obiettivo di selezionare in fiera, grazie a una giuria di esperti multisettoriale, l’artista la cui ricerca artistica possa offrire uno sguardo originale sulla realtà, aprendo, come farebbe una lente, un orizzonte inaspettato e sorprendente. Il vincitore, oltre a ricevere un riconoscimento in denaro pari a 2.500 euro, avrà l’opportunità di disegnare e collaborare alla progettazione di una capsule collection di occhiali d’artista prodotti in edizione limitata.

La nuova capsule collection a firma della vincitrice del premio 2023, Elisa Alberti della galleria Krobath di Vienna sarà presentata durante Artissima 2024 presso lo showroom VANNI di Piazza Carlina a Torino.

Giuria Premio VANNI occhiali #artistroom 2024: Dimitri Borri, Store Planning Advisor

Loredana Longo, Artista; Dino Vannini, Head of Entertainement Content Management, SKY Italia.

I precedenti vincitori del Premio VANNI occhiali #artistroom

2023 Elisa Alberti, galleria Krobath, Vienna

2022 Teresa Giannico, galleria Viasaterna, Milano

2021 Catalin Pislaru, galleria Nir Altman di Monaco